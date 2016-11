US-Wähler könne über Apple und Facebook mit ihren Stimmen handeln. Damit soll die Wahl in den "Swing-States" beeinflusst werden, um Donald Trump zu verhindern.

Donald Trump verhindern: Das ist das Ziel von Internet-Aktivisten. US-Wähler verwenden eine App auf dem iPhone, mit der sie ihre Stimmen tauschen können. Damit soll die Wahl in den sogenannten "Swing-States" beeinflusst werden. Das Start-Up Trimian hat eine App entwickelt, mit der US-Wähler ihre Stimmen mit anderen Wählern tauschen können. Das Prinzip: Die App vernetzt User mit Usern in sogenannten Swing-States. In der Beschreibung der Gratis-App auf iTunes heißt es, sie sei für "jeden Demokraten, Republikaner, Unabhängigen, Libertären oder Grünen, der gegen Donald Trump ist". Das Ziel: "Ob Du für Hillary Clinton, Gary Johnson oder Jill Stein bist, lass uns in einer Sache übereinstimmen: Niemals Trump." Die Wähler, die ...

