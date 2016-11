US-Autoren haben das Denken und Handeln von Führungskräften beeinflusst - nicht immer mit positiven Folgen.

Management wurde in den USA erfunden - glauben die Amerikaner. Deshalb sind für sie nichtamerikanische Ideen "food for thought", aber ohne Praxisrelevanz. Dieses Selbstbewusstsein ist nicht ganz unberechtigt. Die großen Erzählungen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte - Microsoft, Apple, Facebook - kommen aus Amerika, die Deutschen bauen Elektromotoren in Autos.

Und was haben die Amerikaner der Managementwelt nicht alles verkauft: Seit den Schriften des Philosophen und Ökonomen Peter Drucker rennen wir Zielen hinterher; den Autoren Tom Peters und Robert Waterman gelang 1982 mit "In Search of Excellence" das meistverkaufte Managementbuch aller Zeiten - obwohl sie später eingestehen mussten, dass sie ihre Daten schlicht erfunden hatten. Trotzdem brockten sie uns die "Unternehmenskultur" und das "gelebte Wertesystem" ein. Kenneth Blanchards "Ein-Minuten-Manager" übertrug das mechanistische Gewusst-wie ebenfalls in den Achtzigerjahren als Schraubendreherlogik ...

