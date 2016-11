Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork (Facebook-Gruppe) Ich meine: War diese Woche wieder mal bei einem Capital Markets Day zu Gast. Diesmal auf jenem der AGRANA Beteiligungs-AG, ca. 40 Gäste, weitgehend Investoren und sonstige Networker. War sehr interessant incl. ausführlicher Präsentation des Unternehmens durch die Vorstände Johann Marihart und Stephan Büttner, toll organisiert von IR-Mann Hannes Haider. Start war am Donnerstag im Riesenrad, die Präsentation dann im Ristorante Settimo Cielo. Am Freitag (da konnte ich aus Zeitgründen nicht teilnehmen) gings dann u.a. nach Aschach. Ich glaube, das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt und am interessantesten sind immer die...

