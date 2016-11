Hannover (ots) - Mit einem festlichen Gottesdienst im Dom St. Mauritius und Katharina (Magdeburg) wurde am heutigen Sonntagmorgen die 3. Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eröffnet. Der Gottesdienst, der live vom Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) übertragen wurde, stand unter dem Motto des Synoden-Schwerpunktthemas "So wirst du leben. Europa in Solidarität - Evangelische Impulse".



Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKMD), Ilse Junkermann, hielt die Predigt, Domprediger Jörg Uhle-Wettler leitete die Liturgie. Für die musikalische Gestaltung sorgten der Domchor und die Dombläser. Eine Lehrerin, der Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé und ein Europaabgeordneter berichteten von ihren Erfahrungen mit Europa und beschrieben Chancen für Veränderungen.



Junkermann legte ihre Predigt nach der großen Friedensvision aus dem Buch des Propheten Micha, 4, 1-5.7b im Alten Testament aus: "(...) Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. (...)"



"Diese Prophetenworte sind Friedensworte! Europa soll ein Friedensprojekt mit weltweiter Ausstrahlung auch in Zukunft bleiben - durch Schlichten und Vermitteln", so Junkermann.



Weitere Informationen:



Die Grußworte zu Beginn der Tagung der EKD-Synode sprechen Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der Oberbürgermeister der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt, Lutz Trümper, und der römisch-katholische Bischof von Magdeburg, Gerd Feige. Danach folgt der Bericht des Vorsitzenden des Rates der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Am Sonntagnachmittag bringt die Präses der Synode, Irmgard Schwaetzer, den Bericht des Präsidiums in die Synode ein.



Die 120 Synodalen aus den 20 Gliedkirchen der EKD beraten bis Mittwoch, 9. November, das Schwerpunktthema "So wirst du leben. Europa in Solidarität - Evangelische Impulse" und werden verschiedene Berichte, Gesetzesvorlagen und Beschlussanträge diskutieren und verabschieden. Auf der Synodentagung wird zudem der Haushalt für das Jahr 2017 verabschiedet.



Magdeburg, 6. November 2016



Pressestelle der EKD



Kerstin Kipp



Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 6. bis 9. November in Magdeburg. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 22,3 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 14.412 Kirchengemeinden.



