München/Bonn (ots) - Der Generalsekretär der CSU, Andreas Scheuer, erklärt im phoenix-Interview die gemeinsame Absicht von CDU und CSU, das Bürgerliche vor einer Gefahr von links retten zu wollen. Die vielen Gemeinsamkeiten von CDU und CSU müsse man, so Scheuer, in einem gemeinsamen Programm noch "verschärfen und verbessern". Dennoch werde es immer Unterschiede geben, "weil wir zwei unterschiedliche Parteien sind und die CSU sehr selbstbewusst ist." Man wolle aber, so Scheuer, "gemeinsam klar machen, dass es nächstes Jahr um das Ganze geht. Da will CDU und CSU das Bürgerliche in Deutschland retten, gegen eine linke Republik. Das ist die große Gefahr."



