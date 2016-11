Eine Megaattacke zeigt: Hacker entdecken das Internet der Dinge als Waffe. Statt Computern werden einfach vernetzte Hausgeräte geknackt. Nutzer und Gerätehersteller machen ihnen das erschreckend leicht.

Es war gerade sieben Uhr morgens an der US-Ostküste, als losbricht, was Kyle York, Chefstratege des US-Internetdienstleisters Dyn, später als "einen in seiner Art historischen Angriff" bezeichnet. Binnen Minuten steigt die Last auf den Servern des amerikanischen Onlineunternehmens dramatisch an - bis die Computer von Dyn schließlich unter dem millionenfachen Bombardement fast zeitgleich eintreffender Aufrufe aus dem Netz den Dienst quittieren. Dyn wird Opfer eines gezielten Hackerangriffs, einer sogenannten Distributed-Denial-of-Service-Attacke (DDoS).

Die Folgen bekommen am Freitag vergangener Woche Millionen von US-Bürgern und die Webmaster prominenter Onlinekonzerne zu spüren. Über Stunden sind die Webangebote von Amazon, Spotify, Twitter oder Netflix und vieler anderer Unternehmen kaum erreichbar. Schwerpunkte der Angriffe sind die Industrieregion im Nordosten der USA und die Hightechzentren an der Westküste. Aber auch im Großraum London, in Europa und in Asien kommt es zu Störungen.

Es ist, zeigen die Analysen, eine der heftigsten Attacken, die das Netz bisher erlebt hat. Und eine der geschicktesten. Denn Dyn übernimmt die Adressverwaltung für Internetangebote seiner Kunden und leitet, wenn Webnutzer deren Internetseiten aufrufen, die Anfragen auf die richtigen Server um. Statt also Amazon und Co. einzeln angreifen zu müssen, legten die Hintermänner des Angriffs die Netzriesen sozusagen "über Bande" lahm.

Doch viel mehr als Taktik und Vehemenz, mit der die Angreifer die Systeme lahmlegen, ist es der Ausgangspunkt ihrer Attacken, der Sicherheitsexperten in Alarmzustand versetzt: Was die jüngste aus der Masse früherer Cyberangriffe heraushebt, ist, dass sie ihren Ursprung zu großen Teilen im Internet der Dinge nahm. Jenem explosionsartig wachsenden Segment des Netzes, das nicht aus Computern oder Servern besteht, sondern aus der Flut vernetzter Maschinen - Überwachungskameras, Videokonferenzsysteme, smarte Fernseher oder Autos mit Internetzugang. Alles Technik, die bisher nicht im Verdacht stand, als Werkzeug für Hacker zu dienen.

Die gekaperten Geräte, das ist inzwischen klar, waren von einem digitalen Schädling namens Mirai kontrolliert, der speziell für Angriffe aus dem Internet der Dinge konzipiert ist. Mehr noch: Der Quellcode des Schädlings, der die Geräte infiziert hat, kursiert seit Kurzem im Netz.

Und er wird wohl eifrig genutzt. Tatsächlich summierte sich das Trommelfeuer aus Daten, das auf den Dyn-Rechnern auflief, auf zeitweise deutlich mehr als ein Terabit pro Sekunde. Das ist immerhin rund ein Prozent des gesamten weltweiten Datenverkehrs. Eine solche Datenmenge legt nicht nur Internetanbieter lahm. Sie hätte locker ausgereicht, um den Webzugang ganzer Länder wie etwa Staaten in Afrika oder Zentralasien komplett zu blockieren.

"Jemand hat ein Netz entwickelt, mit Fähigkeiten, die wir nie zuvor gesehen haben", beurteilt der Experte Martin McKeay vom Internetspezialisten Akamai die Cyberattacke. Sicherheitsexperten sehen darin schon die ...

