München (ots) - 5,13 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend den ARD-Degeto-Thriller "Tödliche Geheimnisse" gesehen. Das entspricht einem Marktanteil von 16,8 Prozent und 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit war der Thriller, der vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Verhandlungen um das Handelsabkommen TTIP spielt, das meistgesehene fiktionale Programm am Samstag.



Mit einer Starbesetzung greift "Tödliche Geheimnisse" die Ängste um das umstrittene Freihandelsabkommen auf: Nina Kunzendorf und Anke Engelke nehmen als mutige Journalistinnen eines in die Krise geratenen Nachrichtenmagazins den Kampf mit einem übermächtigen Konzern auf. Katja Riemann überzeugt in der Rolle einer ebenso schillernden wie eiskalten Unternehmerin, die meisterhaft die Kunst der Täuschung beherrscht. Unter der Regie von Sherry Hormann gelingt es - dank der grandiosen Darstellerleistungen und dem auf detailreichen Recherchen basierenden Drehbuch von Florian Oeller - ein aktuelle Frage auf den Punkt zu bringen: Welche Gefahren könnten für Demokratie, Verbraucherschutz und viele Lebensbereiche von TTIP ausgehen?



"Tödliche Geheimnisse" ist eine Gabriela Sperl Film- und Fernsehproduktion in Zusammenarbeit mit dem ORF im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius und Sascha Schwingel (ARD Degeto). Den Weltvertrieb hat Beta Film übernommen.



