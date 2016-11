Frauen werden in vielen arabischen Ländern im Scheidungsrecht schwer benachteiligt. Oft müssen sie auf finanzielle Unterstützung verzichten, um die Ehe auflösen zu können. Gewalt und Demütigung reichen nicht aus.

Die junge Krankenschwester schildert vor Gericht ihre verzweifelte Lage: Ihr Ehemann hat sie geschlagen, mit brühendem Tee übergossen und sie nicht zu ihrer sterbenden Mutter gehen lassen. Eine Scheidung kann sie trotzdem nur schwer durchsetzen. Erst als sie bereit ist, auf jeglichen Unterhalt zu verzichten - auch auf die im Ehevertrag vereinbarten umgerechnet 13.000 Euro - stimmt der Ehemann zu. Die Scheidung wird vollzogen und die Frau kann ihren Sohn behalten. Für ihre Anwältin Reema Schamasneh ist es dennoch ein bitterer Sieg.

"Sie hat bekommen, was sie wollte, aber dennoch bin ich nicht glücklich, weil sie ihre Rechte aufgegeben hat", erklärt die 39-jährige Juristin in Ramallah. Die gläubige Muslima, bekleidet mit Kopftuch und der langen Robe, setzt sich Schamasneh für arabische Frauen in einem äußerst intimen Bereich ein: Ehe und Scheidung.

In Tunesien und Marokko wurden Reformen des Eherechts verabschiedet, in anderen Ländern dagegen muss die Braut noch immer von einem männlichen Vormund vertreten werden, der für sie den Ehevertrag unterzeichnet. Männer können sich mit einem Federstrich scheiden lassen, während Frauen ausführliche Begründungen für diesen Schritt vorlegen müssen - dabei sind ihre Aussagen vor Gericht nur halb so viel wert wie die eines Mannes. Und die Vielehe ist nur für Männer legal.

Solche Ansichten sind keinesfalls Minderheitsmeinungen. Das Meinungsforschungsinstitut Pew ermittelte 2013, dass in sieben arabischen Ländern eine deutliche Mehrheit die Einschätzung vertritt, dass eine Frau ihrem Ehemann gehorchen müsse. 74 Prozent waren es im Libanon, 87 Prozent in den palästinensischen Gebieten und 93 Prozent in Tunesien. "Wir können ...

