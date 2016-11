Sachsen steht wegen ausländerfeindlicher Stimmungsmache im Fokus. Ministerpräsident Tillich beschönigt die Vorfälle nicht, sieht die Mehrheit der Bürger aber zu unrecht in eine Ecke gestellt.

Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) will pauschale Verurteilungen des Freistaates als besonders ausländerfeindlich nicht auf sich sitzen lassen. Zugleich warnte er vor einer Stimmungsmache gegen Flüchtlinge. "Fremdenfeindlichkeit und eine gute Zukunft Sachsens schließen einander aus", sagte er am Samstag auf einem CDU-Parteitag in Glauchau.

In Sachsen seien Hass und Hetze sowie Extremismus im öffentlichen Raum in besonderem Maße zu Tage getreten. "Das hat nicht nur das Image des Landes beschädigt. Das hat auch Sachsen und seine Gesellschaft selbst beschädigt", sagte Tillich mit Blick auf die Pegida-Aufmärsche und die Pöbeleien bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Dresden.

"Es gibt an den Vorkommnissen nichts zu beschönigen", sagte der Regierungschef. Sehr viele Bürger ärgere es aber zu Recht, dass der Freistaat oft einseitig dargestellt werde. 450 Hetzer hätten die öffentliche Meinung über die Einheitsfeier bestimmt, ...

