Berlin (ots) - Berlin. Eine von einem rot-rot-grünen Senat in Berlin geplante Parkraumbewirtschaftung innerhalb des gesamten S-Bahn-Rings wird vom größten deutschen Carsharing-Anbieter Drive-Now scharf kritisiert. "Es ist schon absurd", sagte Alexander Sixt, Strategievorstand des gleichnamigen Autovermieters, dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wir wollen alle CO2 reduzieren und pumpen Milliarden in die Elektromobilität, aber das Carsharing, das nachweislich die Umweltbelastung reduziert, wird durch solche Maßnahmen beschnitten."



