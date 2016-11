PEKING (dpa-AFX) - China legt einen zehn Milliarden Euro schweren Fonds für Investitionen in Mittel- und Osteuropa auf. Die staatliche Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) teilte am Sonntag nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking mit, der Fonds werde als Plattform für die Zusammenarbeit Chinas mit den mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE) dienen. Die Kooperation solle sich auf Investitionen in Infrastruktur, die hochtechnologische Fertigung und die Konsumgüterbranche konzentrieren.

Der Sino-CEE-Fonds wurde auf dem Treffen Chinas mit 16 Ländern (16+1) aus der Region in der lettischen Hauptstadt Riga verkündet, an dem Premier Li Keqiang teilnimmt. Der von der Tochter ICBC Asia getragene Fonds werde den Erwartungen nach zehn Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der neuen Sino-CEE-Holding, Jiang Jiangqing laut Xinhua. Verschiedene mittel- und osteuropäische Länder, Unternehmen und Finanzorganisationen hätten Interesse bekundet, sich am dem Fonds zu beteiligen. Die Holding habe am Sonntag die Arbeit aufgenommen./lw/DP/edh

