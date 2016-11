Köln (ots) - In deutschen Bundesliga-Stadien gibt es weiterhin Sicherheitslücken bei clubeigenen Ordnungsdiensten. Das ergaben Stichproben, die das WDR-Hintergrundmagazin "Sport inside" (Sonntag, 6.11.2016, 22.15 Uhr WDR Fernsehen) an verschiedenen Standorten gemacht hat.



So gelang es, im März 2016 eine Mitarbeiterin in den clubeigenen Ordnungsdienst bei Hertha BSC einzuschleusen, die bis heute weder Personalausweis noch Führungszeugnis vorlegen musste. Dieselbe Ordnerin war unüberprüft auch beim DFB-Pokalfinale im Mai 2016 im Einsatz, weil die vom DFB beauftragte Sicherheitsfirma clubeigene Hertha-Ordner übernommen hatte.



Außerdem gelang es einer Testperson, sich vor einem Bundesligaspiel durch den Mitarbeitereingang Zugang zum Stadion von Borussia Dortmund zu verschaffen. Hertha BSC behauptet in einer Stellungnahme, den Ausweis der Testperson gesehen zu haben, die Vorlage eines Führungszeugnisses könne sich im Einzelfall verzögern.



Der BVB sah sich nach schriftlicher Information über die Rechercheergebnisse außer Stande eine Stellungnahme abzugeben, ohne das WDR-Drehmaterial gesehen zu haben.



Ursächlich für die aufgedeckten Lücken sind sogenannte clubeigene Ordner, für deren Überprüfung durch Ordnungsbehörden und Polizei es in den meisten Bundesländern keine gesetzliche Grundlage gibt. Nach DFB-Schätzungen sollen in den Bundesligen regelmäßig rund 3.000 clubeigene Ordner im Einsatz sein.



Der DFB-Sicherheitsbeauftrage Hendrik Große Lefert sagte zu den Stichprobenergebnissen: "Wir machen selber Ordnungsdienstkontrollen und überprüfen stichpunktartig auch mit Sicherheitsaufsichten sowohl im Ligabetrieb als auch unsere eigenen Veranstaltungen. Insofern nehmen wir die Ergebnisse ernst und werden sehen, was sich daran verbessern lässt."



Als Positivbeispiel im Zuge der Stichproben stellte sich Borussia Mönchengladbach heraus. Testpersonen von "Sport inside" sollten, wie von Sicherheitsexperten gefordert, bei der Anstellung Ausweis und Führungszeugnis vorlegen.



