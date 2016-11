Journalisten und Abgeordnete müssen ins Gefängnis, einigen könnte die Todesstrafe drohen. Erdogan ist es egal, ob Kritiker ihn einen "Diktator" schimpfen: "Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus."

Putschversuch und Ausnahmezustand, Massenfestnahmen und Suspendierungen: Angesichts der Entwicklungen in der Türkei hat wenig Beachtung gefunden, dass die Regierung auch noch die Zeitzone des Landes ändern ließ. Seit Ende vergangenen Monats ticken die Uhren in Ankara dauerhaft wie die in Moskau oder Mekka.

Dafür ist die Türkei Berlin und Brüssel jetzt zumindest im Winter zwei Stunden voraus. Doch nicht nur auf der Uhr ist die Distanz gewachsen. Mit der Verhaftung von Journalisten und Abgeordneten hat das Vorgehen in der Türkei auch aus EU-Sicht eine neue Qualität erreicht.

Seit dem 21. Juli gilt der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verhängte Ausnahmezustand, seitdem wächst die Sorge in der EU über den Beitrittskandidaten stetig. Erdogan regiert mit Dekreten, die nicht nur sofort Gesetzeskraft haben, sondern die auch unanfechtbar sind: Die Verfassung erlaubt keine Klagen gegen die Erlasse.

Man muss kein Jurist sein, um die EU-Tauglichkeit mancher Maßnahme infrage zu stellen: etwa jener, die Behörden ermächtigt, Reisepässe auch der Ehepartner von Verdächtigen einzuziehen, was an Sippenhaft erinnert. Der Europarat, dem die Türkei angehört, warnt: "Wenn der Ausnahmezustand zu exzessiv angewandt wird, riskiert die Türkei eine Flut von Fällen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte."

Wenig EU-tauglich ist auch die von Erdogan befeuerte Debatte über die Todesstrafe. Erdogan argumentiert, er greife nur Forderungen aus dem Volk auf. Niemand ...

