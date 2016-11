HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bootsmesse Hanseboot hat auch mit veränderten Öffnungszeiten und neuen Angeboten den langfristig rückläufigen Trend nicht stoppen können. In diesem Jahr besuchten 68 000 Segelfreunde und Wassersportler die Hanseboot, teilte die Messegesellschaft am Sonntag zum Abschluss mit. Das waren 4000 weniger als vor einem Jahr. Zu ihren besten Zeiten hatte die Hanseboot mehr als 100 000 Besucher.

"Wir stehen weiter vor der Herausforderung, auf die aktuelle Markt- und Interessenlage mit neuen Konzepten und Ideen zu reagieren", sagte Messechef Bernd Aufderheide. Die veränderten Öffnungszeiten bis 20 Uhr an den Werktagen hätten vielen Berufstätigen die Möglichkeiten gegeben, nach Feierabend auf die Hanseboot zu kommen. Das habe zu vielen qualifizierten Kundenkontakten geführt.

Die Aussteller aus den Bereichen Ausrüstung, Zubehör und Funsport seien mit dem Messeverlauf sehr zufrieden, sagte Projektleiter Heiko Zimmermann. Dagegen bekämen die Bootsaussteller die Marktsituation in Teilen zu spüren. Es komme darauf an, mehr junge Menschen für den Wassersport zu begeistern. Die Messe mit 520 Ausstellern aus 20 Nationen ist am Sonntag zu Ende gegangen./egi/DP/edh

