Auf der Klimakonferenz von Paris hat die Welt sich ein Ziel gegeben. In Marrakesch will sie beginnen, am Fahrplan zu mehr Klimaschutz zu arbeiten. Nun müssen die Experten richtig tüfteln.

Donnernder Applaus, Jubelrufe und ein hart erkämpfter Durchbruch: Selten enden internationale Spitzentreffen in solch kollektivem Freudentaumel wie der Pariser Klimagipfel im Dezember 2015. Im Vergleich dazu wird die Konferenz, die kommende Woche im marokkanischen Marrakesch beginnt, eine nüchterne Angelegenheit - aber eine wichtige. "Dieses Jahr müssen die Regierungschefs ihre Schaufeln in die Hand nehmen und mit der Arbeit anfangen", sagt Andrew Steer von der amerikanischen Umwelt-Denkfabrik World Resources Institute.

Das heißt aber nicht, dass "Marrakesch" unwichtig wäre, ganz im Gegenteil. Denn nun muss die Vision von Paris, die gefährliche Erderwärmung auf "deutlich unter zwei Grad" oder besser noch auf 1,5 Grad zu begrenzen, ausbuchstabiert werden. "In Marrakesch muss ein klarer Fahrplan entwickelt werden, wann und wie jedes Land seine Fortschritte im Klimaschutz belegt und beschleunigt", erklärt Martin Kaiser von Greenpeace.

Das nächste wichtige Zieldatum nämlich ist 2018. Dann soll erneut eine Zwischenbilanz beim Klimaschutz gezogen werden - und auf dieser Grundlage legen die Staaten der Welt dann 2020 neue Klimaziele vor. Wenn Klimapolitik eine große Rechenübung im Kohlendioxid-Sparen ist, dann soll Marrakesch damit beginnen, Regeln auszuarbeiten, damit niemand mogelt oder sich verkalkuliert. Umweltschützer hoffen, dass das neue "Regelbuch" dafür bis 2018 fertig ist.

Entwickelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...