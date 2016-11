RB Leipzig hat am 10. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 3:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen und zieht damit punktgleich mit dem FC Bayern. Nach nur drei Minuten Spielzeit brachte Timo Werner die Leipziger in Führung, in der 21. Minute legte Emil Forsberg nach, in der 44. Minute traf Werner noch einmal.

In der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber mit weniger Tempo, wodurch die Mainzer etwas besser ins Spiel kamen. In der 74. Minute gelang Stefan Bell dann der Treffer für die Gäste.