BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom bereitet einem Pressebericht zufolge ein eigenes Drohnen-Abwehrsystem vor. Wie die "Welt am Sonntag" (WamS) berichtet, soll die Anti-Drohnen-Technologie des Konzerns noch in diesem Jahr an den Start gehen. Die Telekom hat der Zeitung die Pläne bestätigt. Der Konzern weolle die Technologie Behörden und Unternehmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, Flughäfen, Sportstadien, Autoteststrecken und Großereignissen zur Verfügung stellen. In Deutschland gebe es mehr als 400.000 Drohnen, schreibt die "WamS" unter Berufung auf die Deutsche Flugsicherung (DFS)./edh

