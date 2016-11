Düsseldorf (ots) - Verkehrspolitiker Oliver Krischer (Grüne) übt nach Bekanntwerden weiterer Manipulationsvorwürfe gegen Audi scharfe Kritik an Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU): "Wieder einmal ist es eine US-amerikanische Behörde und keine deutsche, die Softwaremanipulationen bei deutschen Autobauern feststellt. Dabei ist im Bericht des Kraftfahrtbundesamt vom April nachzulesen, dass die Prüfer der Manipulation von Audi auf der Spur waren." Dobrindt habe sich stattdessen mit lapidaren Erklärungen abspeisen lassen.



Kritik übt Oliver Krischer auch an Volkswagen. Die Ernennung von Ex-Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch zum Aufsichtsratsvorsitzenden räche sich aus seiner Sicht jetzt: "VW hat es versäumt, nach Bekanntwerden des Abgasskandals einen klaren Schnitt zu ziehen."



