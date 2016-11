Südkoreas Präsidentin misslingt erneut ein Befreiungsschlag in der Affäre um eine enge Freundin. Ihre Entschuldigungen zeigen kaum Wirkung. Die Straßenproteste gegen die Staatschefin werden größer.

Neue Massenproteste und Verhaftungen in einem Korruptionsskandal um eine ihrer engsten Vertrauten haben den Druck auf Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye verstärkt. Mehrere Zehntausend Menschen forderten am Samstagabend in Seoul bei einer der größten Kundgebungen in Südkorea der vergangenen Jahre den Rücktritt ihrer Präsidentin.

Ein Gericht erließ am Sonntag nach Berichten südkoreanischer Sender einen Haftbefehl gegen zwei frühere enge Berater Parks. Sie sollen in die Affäre um Parks langjährige Freundin Choi Soon Sil verwickelt sein.

Park wird vorgeworfen, Choi die Einmischung in die Regierungsarbeit erlaubt ...

