Den Vorwurf eines "manipulierten" Wahlsystems hat Präsidentschaftskandidat Donald Trump aufgebracht. Jede Panne oder auch nur vermeintliche Panne droht von seinem Lager ausgeschlachtet zu werden. Ein erstes Beispiel.

Donald Trumps Wahlkampfchefin Kellyanne Conway schürt Misstrauen in das amerikanische Wahlsystem, ganz wie es der republikanischen Präsidentschaftskandidat vorgemacht hat. Conway sagte am Sonntag in einer Fernsehsendung, dass es unklar sei, ob das Wahlrecht in Nevada zur vorzeitigen Stimmabgabe richtig angewandt wurde. Trump hat mehrfach von einem "manipulierten" System gesprochen und den Wahlprozess angezweifelt. In der dritten TV-Debatte mit Rivalin Hillary Clinton hatte er sich nicht dazu bekennen wollen, in jedem Falle das Wahlergebnis akzeptieren zu wollen. Viele Beobachter fürchten nun lange juristische Nachspiele zum Wahlgang.

In einem County in Nevada mit wohl hohem demokratischen Stimmenanteil war es bei der vorzeitigen Stimmabgabe zu einem Vorfall gekommen, auf den sich Trumps Wahlkampfchefin bezieht. Ein Wahllokal war länger geöffnet als eigentlich angekündigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...