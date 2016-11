Die Offensive auf die irakische IS-Hochburg Mossul läuft bereits seit knapp drei Wochen. Nun sollen die Extremisten in Syrien auch aus ihrer De-facto-Hauptstadt Al-Rakka vertrieben werden.

Die lange erwartete Offensive zur Rückeroberung der syrischen Stadt Al-Rakka von der Terrormiliz Islamischer Staat hat begonnen. Die von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens kündigten am Sonntag an, dass sie mit 30.000 Kämpfern von verschiedenen Seiten aus auf die De-facto-Hauptstadt des IS vorrücken würden. Die USA und Großbritannien erklärten, sie würden die Angreifer aus der Luft unterstützen.

SDF-Kämpferin Cihan Ehmed gab den Beginn der Operation "Zorn des Euphrats" bei einer Pressekonferenz am Sonntag im kurdisch kontrollierten Ein Issa nördlich von Al-Rakka bekannt. Genaue Details, wie die schätzungsweise 5000 Extremisten aus der 200-000-Einwohner-Stadt vertrieben werden sollen, nannte sie nicht.

SDF-Sprecher Talal Sillo sagte lediglich: "Wir wollen das umliegende Land befreien, dann die Stadt umzingeln und dann werden wir angreifen und sie befreien." Am Sonntag meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass die SDF im Gebiet zwischen Ein Issa und Al-Rakka bereits ...

