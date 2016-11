Freiburg (ots) - Problematisch ist jedoch, wie man den Menschen beikommen will, die untertauchen oder mit Absicht ihre Papiere zerstören, um ihre Identität zu verschleiern und so die Rückführung zu erschweren. Für diese Fälle hat Strobl eine Verschärfung des Abschieberechts angekündigt. Das klingt noch allzu vage; aber die Botschaft an die eigene Bevölkerung ist wichtig: Wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen. http://mehr.bz/khs258t



