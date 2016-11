TORONTO, 2016-11-07 00:49 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) offentliggjorde i dag intäkterna för det tredje kvartalet av 2016 på 48,5 miljoner USD, justerad EBITDA på 13,8 miljoner USD och konsoliderat nettoresultat på 1,1 miljoner USD före extraordinära poster eller 0,00 USD per aktie. Man kommer åt bolagets oreviderade konsoliderade finansiella interimsresultat för de tre månaderna som slutade den 30 september 2016, tillsammans med ledningens diskussion och analys ("MD&A") för denna period under bolagets profil på www.sedar.com och på Bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.



I enlighet med Bolagets utdelningspolicy redovisade Mandalays styrelse en kvartalsutdelning på 2,9 miljoner USD (6 % av de eftersläpande bruttointäkterna), eller 0,0065 USD per aktie (0,0086 CAD per aktie), som betalas ut den 24 november 2016 till aktieägare som är registrerade den 14 november 2016.



De konsoliderade intäkterna steg till 48,5 miljoner USD från 43,3 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2015, vilket till stor del berodde på ökade priser på guld, silver och antimon. Justerad EBITDA steg proportionellt till 13,8 miljoner USD från 11,5 miljoner USD. Rörelseresultatet före skatt minskade till 1,2 miljoner USD från 2,2 miljoner för samma kvartal under föregående år och det konsoliderat nettoresultatet sjönk till 0,5 miljoner USD från 1,6 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2015. Detta berodde på en kombination av högre skatter vid Costerfield som har använt hela underskottsavdraget och avskrivningen på 1,2 miljoner USD för mineralegendomar och prospektering.



När Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade de finansiella resultaten för det tredje kvartalet av 2016, sa han "Mandalay genererade starka intäkter och justerat EBITDA under det tredje kvartalet av 2016, trots inverkan från produktionsstoppet vid Cerro Bayo på grund av dödsolyckan som inträffade i september (se Mandalays pressmeddelande från den 11 och 19 september samt den 12 oktober 2016). Den totala produktionen under det innevarande kvartalet var 34 586 guldekvivalenta uns, mindre än de 40 293 guldekvivalenta uns under förra årets andra kvartal, vilket berodde på produktionsstoppet vid Cerro Bayo. Produktionens kontantkostnad var högre under det innevarande kvartalet än under det tredje kvartalet av 2015 (970 USD per guldekvivalent uns mot 783 USD per guldekvivalent uns för samma period under förra året), vilket berodde på fortlöpande rörelsekostnader som åsamkades vid Cerro Bayo under stoppet. Därför beror de starkare finansiella resultaten främst på att metallpriserna har stigit sedan det tredje kvartalet av 2015. Mandalay avslutade kvartalet med 74,6 miljoner i likvida tillgångar, en ökning från 45,7 miljoner USD i början av kvartalet. Detta berodde till stor del på vårt nyliga teckningserbjudande (se Mandalays pressmeddelande från den 26 juli 2016), samt en år-till-år ökning av EBITDA."



"Under kvartalet var den säljbara produktionen vid Cerro Bayo 2 831 uns guld och 388 139 uns silver. Det var som förväntat betydligt lägre än under det tredje kvartalet av 2015 (5 305 uns guld och 632 498 uns silver), vilket berodde på den säkerhetsrelaterade begränsningen av verksamheten, tillsammans med att den pågående övergången till Coyita- och Delia SE-gruvorna går långsammare än planerat. Brytningskostnader per enhet och bearbetningskostnader ökade under det innevarande kvartalet i jämförelse med samma kvartal under förra året, vilket berodde på de fasta löpande kostnaderna under produktionsstoppet. Inverkan från detta ledde till höga kontant- och sammanlagda kostnader per säljbar silveruns som producerades."



"Verksamheten vid Cerro Bayo återupptogs i Delia NW och SE såväl som på anläggningen den 19 september; brytningen återupptogs vid Coyita den 12 oktober. Återupptagandet av aktiviteterna har gått bra. Men den begränsade produktionen under flera veckor har fördröjt återställningen till utvecklat skick och den efterföljande produktionstakten vid Cerro Bayo och vårt tidigare förväntade mål för det fjärde kvartalet av 2016 har senarelagts till 2017."



Mark Sander fortsatte, "Under det tredje kvartalet av 2016 fortsatte Costerfield med sina utmärkta rörelse- och finansiella resultat, och producerade totalt 13 684 guldekvivalenta uns, till en kontantkostnad på 755 USD per guldekvivalent uns och en sammanlagd kostnad på 1 064 USD per säljbart guldekvivalent uns. Efter att alla stora investeringar för den nuvarande gruvplanen har slutförts vid Costerfield, genererar verksamheten nu ett betydande fritt kassaflöde varje kvartal. Vi förväntar oss kunna lägga till ytterligare livslängd för gruvan vid årslutsuppdateringen av reserverna och har planerat för förnyade investeringsutgifter under 2017 för att utöka avfallskapaciteten och ta upp investeringsutvecklingen på nytt för att stödja den förlängda livslängden för gruvan."



Mark Sander tillade, "Vårt kvalitetskontrollprogram vid Björkdal fortsatte att vara framgångsrikt under det tredje kvartalet, under vilket vi bearbetade en genomsnittlig krosshalt på 1,35 gram per ton guld, betydligt högre än för samma period under förra året (1,07 gram per ton). Som ett resultat levererade gruvan en guldproduktion på 12 376 säljbara uns under kvartalet, jämfört med 9 761 uns under 2015. Produktionens kontantkostnad sjönk till 897 USD per uns guld från 934 USD per uns guld, vilket var en effekt av den ökade produktionen. Under kvartalet godkände styrelsen utvidgningsprojektet för anläggningen vilket kommer att förbättra den sammanlagda guldåtervinningen när det är slutfört. Förberedelsen av en detaljerad investeringsrapport för implementeringen av sorteringen av metaller är långt framskriden. Slutligen ligger vi på spåret med att slutföra den uppdaterade uppskattningen av Björkdals tillgångar och reserver i början av december."



Finansiellt sammandrag från det tredje kvartalet av 2016



Följande tabell sammanfattar Bolagets finansiella resultat för de tre och nio månaderna som slutade den 30 september 2016 och 2015:



Three months Three months Nine months Nine month s Ended September 30, 2016 Ended Ended Ended September September September 30, 2015 30, 2016 30, 2015 $'000 $'000 $'000 $'000 Revenue 48 544 43 282 153 152 150 854 Adjusted EBITDA* 13 797 11 485 53 186 53 992 Income from mine operations 17 155 14 336 60 410 59 999 before depreciation and depletion Adjusted net income before 1 110 2 169 7 239 19 737 special items* Consolidated net income 549 1 608 5 309 17 770 Cash capex 10 369 11 034 34 898 38 366 Total assets 384 875 349 399 384 875 349 399 Total liabilities 145 734 132 904 145 734 132 904 Adjusted net income/share* 0,00 0,01 0,02 0,04 Consol. netincome/share 0,00 0,00 0,01 0,04



* AdjustedEBITDA, adjusted net income before special items and adjusted net income per share are non-IFRS measures. See "Non-IFRS Measures" at the end of this press release.



Intäktsökningen och det justerade EBITDA under det tredje kvartalet av 2016 i relation till 2015 berodde i stort sett på högre realiserade metallpriser. (21,7 % högre för guld, 43,3 % högre för silver, och 16,8 % högre för antimon). Jämfört med det tredje kvartalet av 2015 inverkade nedgången för US-dollarn mot valutorna i verksamhetsländerna negativt: den australiensiska dollarn steg med 5 % under det tredje kvartalet av 2016 jämfört med motsvarande kvartal under föregående år, den chilenska peson steg med 2 % och den svenska kronan sjönk något. Oljepriserna sjönk med 2,7 %, mätt i US-dollar, jämfört med föregående år.



Under det tredje kvartalet av 2016 var investeringarna cirka 0,7 miljoner USD lägre än under samma kvartal av 2015. Den huvudsakliga anledningen för denna minskning berodde på att investeringsprogrammet för gruvplanen vid Costerfield slutfördes under det tredje kvartalet av 2015.



Under de tre månaderna som slutade den 30 september 2016 gav Bolaget totalt 3,3 miljoner USD i utdelning.



Uppdaterad vägledning för produktion, kostnad och investeringar för hela 2016



Mandalay reviderar upp sina riktlinjer för guld- och antimonproduktion under 2016 vid Costerfield och reviderar ned produktionens kontantkostnad för att återspegla verksamhetens överträffande under de tre första kvartalen av 2016, vilket förväntas fortsätta under resten av året.



Mandalay reviderar även ned sina riktlinjer för guld- och silverproduktionen för 2016 vid Cerro Bayo och reviderar upp produktionens kontantkostnad som ett resultat av de nyliga produktionsstoppen och problemen som diskuterats ovan.



Dessa revideringar har en inverkan på den reviderade vägledningen för Mandalays konsoliderade resultat för 2016, så som detaljerat i tabellen nedan:



Total Cerro Costerfie Björkda Challacoll Bayo ld l o Saleable Ag oz mill. 1,7-1,9 1,7-1,9 produced Saleable Au oz '000 104-110 13-15 41-43 50-52 produced Saleable Sb t '000 3,6-3,8 3,6-3,8 produced Saleable Au Eq. oz '000 149-152 produced* Cash Cost per Au $/oz 845-865 950-1050 610-650 850-870 Eq. oz** * Capitalexpenditure USD 33-38 15-17 3-4 14-16 1 *** mill. Exploration USD 12-14 3 4-5 4-5 1 mill.



*assumes full-year 2017 prices: Au $1,258/oz, Ag $17.00/oz, Sb $6,505/t **MND total cash cost per Au Eq. oz includes corporate overhead spending ***Cerro Bayo capital expenditure includes $4.0 million cash paid for purchase of Coeur royalty



Mandalay gav ursprungligen följande vägledning för produktion, kostnad och investeringar för 2016:



Total Cerro Costerfie Björkda Challacoll Bayo ld l o Saleable Ag oz mill. 2,9-3,3 2,9-3,3 produced Saleable Au oz '000 100-115 24-30 26-30 50-55 produced Saleable Sb t '000 3,0-3,5 3,0-3,5 produced Saleable Au Eq. oz '000 165-180 produced* Cash Cost per Au $/oz 690-810 600-720 650-770 850-970 Eq. oz** Capitalexpenditure USD 31-37 13-15 2-3 16-19 - *** mill. Exploration USD 7 2 2 3 - mill.



*assumes Au $1,202/oz, Ag $16.87/oz, Sb $6,820/t **MND total cash cost per Au Eq. oz includes corporate overhead spending ***Cerro Bayo capital expenditure excludes the purchase of the Coeur royalty



Sammantaget förväntar sig Mandalay att leverera inom den ursprungliga intervallen som angetts i vägledningen för den totala guldproduktionen, och att överskrida den för antimon och inte nå upp till den för silver. Effekten, inklusive ändringar av metallpriser sedan den ursprungliga vägledningen publicerades den 5 november 2015, är att den ursprungliga vägledningen för den totala säljbara guldekvivalenta produktionen reduceras från 165 000-180 000 uns till den nuvarande på 149 000-152 000 uns. Den kvittande revideringen med en sänkt kontantkostnad för produktionen vid Costerfield och ökad vid Cerro Bayo resulterar i en liten revidering uppåt för Mandalays vägledning till konsoliderad kontantkostnad för produktionen för hela året, från 690-810 USD per guldekvivalent uns till 845-865 USD per guldekvivalent uns. Bolaget förväntar sig ha spenderat ungefär den ursprungliga mängden kapital vid årsslutet.



På grund av prospekteringsframgångar på alla anläggningar under det första halvåret har Bolaget fördubblat sina prospekteringsutgifter för året jämfört med den ursprungliga vägledningen.



Vägledning för produktion, kostnad och investeringar för 2017



Mandalay ger följande vägledning för produktion, kostnad och investeringar för 2017.



Total Cerro Costerfi Bjo¨rkd Challacol Bayo eld al lo Saleable Ag produced oz 2,2-2,5 2,2-2,5 mill. Saleable Au produced oz '000 104-121 22-28 30-35 52-58 Saleable Sb produced t '000 3.2 to 3.2 to 3.7 3.7 Total Saleable Au oz '000 155-175 Eqproduced* Cash Cost per Au Eq. $/oz 820-890 720-780 710-780 860-910 oz* Capitalexpenditure** USD 58-66 21-24 12-14 24-27 1 mill. Exploration USD 7 2 3 2 mill.



*assumes full-year 2016 prices: Au $1,258/oz, Ag $17.00/oz, Sb $6,505/t **MND total cash cost per Au Eq. oz includes corporate overhead spending



Sammandrag av 2017 års vägledning i jämförelse med den reviderade för 2016:



-- Fler säljbara guldekvivalenta uns producerades baserat på en större produktion vid Cerro Bayo (tack vare ett återhämtat utvecklat skick på gruvan vilket leder till förbättrade metallhalter) och Björkdal (tack vare pågående förbättringar av kvalitetskontrollen), detta kvittades delvis av en lägre produktion vid Costerfield (på grund av förväntade sjunkande halter). -- Lägre konsoliderade kontantkostnader för produktionen på grund av större produktionsvolymer från våra verksamheter med till stor del fasta kostnader. -- Av det totala investeringsprogrammet på 56 till 65 miljoner USD under 2017, är 28 till 32 miljoner USD nytt projektkapital och kapitalet kommer att bevaras på ungefär samma nivåer som under 2016. Nya projekt vid Costerfield omfattar en lift till en avfallsdamm, investeringsutveckling vid Cuffley Deeps för att stödja utökandet av gruvans livslängd och infrastrukturförberedelser som krävs för gruvarbete vid Brunswick, förutsedda under 2018. Nya projekt vid Cerro Bayo omfattade rehabilitering av åtkomst och gruvutveckling för Marcela-gruvan, och med kommersiell produktion förväntad till 2018; en lift till avfallsdammen (uppskjutet från 2016 genom varsam hantering) som är tillräcklig för att hålla under den nu förväntade varaktigheten för gruvavfall; och infrastrukturinstallation då Coyitas investeringsutveckling utvidgar sig längs Laguna Verde. Vid Björkdal omfattar de nya investeringarna slutförande av kapacitetsutökningen som godkändes i augusti; en konstruktion av den förväntande metallsorteringskapaciteten; accelererad avskrapning som efterföljer den nya gruvplanen baserad på den uppdaterade reservuppskattningen som planeras att publiceras senare i år; och utgifter för den accelererade underjordsutvecklingen för att öka på försörjningen av selektivt brutet höghaltigt material till anläggningen. -- Med betydande prospekteringsarbete utfört under 2016 från ökade prospekteringsprogram som inleddes vid mitten av året, förväntas prospekteringen att minska något till samma nivåer som under föregående år i enlighet med vägledningen för 2017 ovan.



Operativt sammandrag från det tredje kvartalet av 2016



Tabellen nedan sammanfattar Bolagets anläggningskostnader och operativa enhetskostnader för de tre och nio månaderna som slutade den 30 september 2016 och 2015.



Three Three Nine months months months ended ended ended September September September 30, 2016 30, 2015 30, 2016 Nine months ended September 30, 2015



$'000 $'000 $'000 $'000 Cerro Bayo: Silver produced (oz) 388 632 1 365 1 820 139 498 817 741 Cerro Bayo: Gold produced (oz) 2 831 5 305 10 985 15 671 Cerro Bayo: Cash cost per oz silver $ 15,18 $ 8,31 $ 10,95 $ 8,66 produced net of gold by product credit Cerro Bayo: Site all-in cost* per oz $ 25,70 $ 15,18 $ 20,08 $ 15,85 silver produced net of gold by product credit Costerfield: Gold produced (oz) 9 102 10 930 33 787 30 909 Costerfield: Antimony produced (t) 844 964 2 806 2 775 Costerfield: Gold equivalent 13 684 16 835 47 673 49 340 produced (oz) Costerfield: Cash cost* per oz gold $ 755 $ 553 $ 588 $ 566 equivalent produced Costerfield: Site all-in cost* per $ 1 064 $ 763 $ 845 $ 777 oz gold equivalent produced Björkdal: Gold produced (oz) 12 376 9 761 37 209 33 574 Björkdal: Cash cost* per oz gold $ 897 $ 934 $ 896 $ 866 produced Björkdal: Site all-in cost* per oz $ 1 135 $ 1 185 $ 1 136 $ 1 097 gold produced Company gold equivalent produced 34 586 40 293 114 123 (oz) 204 286 Company average cash cost* per oz $ 970 $ 783 $ 843 $ 768 gold equivalent Company average all-in cost* per oz $ 1 266 $ 1 032 $ 1 135 $ 1 017 gold equivalent Mine Capital development & 5 702 5 819 20 207 20 955 prestrip Capital purchases 1 563 3 356 8 519 11 892 Capital exploration 3 315 2 493 8 983 6 726



*Cash cost and all-in cost are non-IFRS measures See "Non-IFRS Measures" at the end of this press release.



Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien



Under det tredje kvartalet av 2016, fortsatte Costerfield att bryta och bearbeta stora volymer ädelmetall till låga enhetskostnader (38 407 brutna ton för 177 USD per ton och 35 981 ton bearbetade för 41,50 USD per ton). Detta starka resultat ledde till en produktion på 13 684 guldekvivalenta uns med en kontantkostnadpå 755 USD per guldekvivalent uns. Metallproduktionen var lägre och kontantkostnaden per guldekvivalenta uns var högre än för samma kvartal under föregående år. Detta berodde på lägre metallhalter under det innevarande kvartalet. Kapitalutgifterna för upprätthållande av verksamheten fortsatte att vara låga, då alla stora nödvändiga investeringsprogram för gruvans nuvarande plan slutfördes under det tredje kvartalet av 2015.



Björkdal guldgruva, Sverige



Vid Björkdal fortsatte framgången med den disciplinerade utvinningen i enlighet med Bolagets protokoll för kvalitetskontroller av ådror. Genomsnitthalten har varit över 1,5 gram per ton under sex av de totalt sett nio månaderna med kvalitetskontrollerad brytning. Därmed är den genomsnittliga huvudhalten för krossen på 1,35 gram per ton guld under det tredje kvartalet av 2016 betydligt högre än de 1,07 gram per ton guld under det tredje kvartalet av 2015.



Den genomsnittliga brytningskostnaden steg från 17,20 USD per ton ädelmetall som matades till anläggning under det tredje kvartalet av 2015 till 25,04 USD per ton under 2016. Brytningskostnaden per ton ökade i underjordsgruvan då ytterligare utgifter för kartläggning av kvalitetskontroll, provtagning och analyser samt selektiv brytning tillkom. Detta fick den totala brytningskostnaden att spridas över färre ton eftersom låghaltigt material kasserades i enlighet med Bolagets plan för en förbättrad kvalitet. Brytningskostnaden per ton i dagbrottet var välkontrollerad, men den ökade andelen för avskrapning ledde till högre kostnad per brutet ton. Bearbetningskostnaderna ökade från 5,98 USD per ton under det tredje kvartalet av 2015 till 6,42 USD per ton för motsvarande kvartal av 2016, samtidigt som återvinningen på anläggningen låg konsekvent kvar på något över 88 % i guldbehållning. Sammantagen kontantkostnad per producerad uns guld (genom att dela den något högre kostnaden med den högre produktionen) sjönk något.



Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile



Resultaten från det tredje kvartalet från Cerro Bayo påverkades av produktionsstoppet på grund av en dödsolycka. Lägre produktion under det innevarande kvartalet resulterade i högre enhetskostnader: brytningskostnaderna ökade till 61,76 USD per ton från 46,06 per ton under 2015 och bearbetningskostnaderna ökade till 24,53 USD per ton från 19,12 USD per ton under 2015. Nettoresultatet var färre producerade silveruns till en högre nettokontantkostnad av guldkrediter under det innevarande kvartalet (388 139 silveruns för 15,18 USD per uns) än under det tredje kvartalet av 2015 (632 498 silveruns för 8,31 USD per uns). Den sammanlagda kostnaden per silveruns av guldkrediter var 25,70 USD under det andra kvartalet av 2016, jämfört mot 15,18 USD för motsvarande kvartal av 2015.



Challacollo, Chile



Vid Challacollo silver-guldprojektet i norra Chile slutför Mandalay sin design för diamantborrningsprogrammet för att testa de geofysiska avvikelserna som identifierades tidigare i år, såväl som bas och ädelmetaller som innehåller ådror identifierade vid ytkartläggning och -provtagning.



La Quebrada och Lupin



Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile och guldgruvan Lupin i Nunavut, Kanada, båda för nuvarande till salu, fortsattes att skötas och underhållas under hela perioden. Den 1 november 2016 undertecknade Mandalay ett definitivt avtal om att sälja Lupin till WPC Resources i en transaktion som förväntas stängas under det fjärde kvartalet av 2016.



Den 31 oktober 2016 ingick Mandalay ett definitivt avtal med WPC Resources Inc. (TSXV: WPC) ("WPC"), enligt vilket WPC har accepterat att köpa Lupin-guldgruvan och Ulu-guldprojektet från Mandalay för en ersättning som ska erläggas när transaktionen stängs. Den består av (i) 3 miljoner CAD i kontanter, (ii) 15 miljoner stamaktier i WPC och (iii) en skuldsedel på 1,6 USD som är konvertibel enligt Mandalays val till stamaktier i WPC till ett pris på 0,10 CAD per aktie. Dessutom:



-- WPC har accepterat att göra en total kontantbetalning till Mandalay baserat på värdet för 10 000 uns med raffinerat guld. Den ska betalas i 12 kvartalsvisa betalningar och varje betalning motsvarar i kontanter 833 1/3 uns raffinerat guld baserat på det genomsnittliga guldpriset för varje sådant kvartal, vilket börjar med det andra kvartalet omgående efter hela kvartalet efter att den kommersiella produktionen påbörjas; och -- med början från kvartalet efter slutförandet av betalningarna beskrivna nedan kommer WPC att betala till Mandalay 1 % av "netsmelterreturns" på guldproduktionen som bryts vid Lupin-anläggningen.



Transaktionen som förväntas vara avslutad före den 31 december 2016 är föremål för att vissa villkor uppfylls eller avstås, däribland att WPC slutför en privat placering eller annan finansiering för bruttoinkomster på minst 5 miljoner CAD samt att alla nödvändiga godkännande från tillsynsmyndigheter erhålls, inklusive godkännande för TSX Venture Exchange.



Om Mandalay Resources Corporation:



Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.



Framåtsyftande uttalanden



Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" inom betydelsen av värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd produktion av guld, silver och antimon och framtida produktionskostnader. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtsyftande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 30 mars 2016 av vilken det finns en kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtsyftande uttalanden.



Mått som inte stämmer överrens med IFRS



Detta nyhetsmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av nettoproducerat silver av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per nettoproducerat silver av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presentera av andra emittenter.



Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan av ej återkommande extraordinära poster. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.



Bolaget definierar justerad EBITDA som vinst före räntor, skatter, ej kontanta utgifter och finansiella kostnader. Du finner en detaljerad avstämning av nettovinsten justerad mot EBITDA på i ledningens diskussion och analys av Bolagets finansiella redovisning för det andra kvartalet av 2016.



Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering som enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.



För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.



För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart nettoproducerat silveruns av guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns gånger realiserat guldpris under perioden) från de kontanta driftkostnaderna och dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per nettoproducerat säljbart silveruns av guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering till nettokontantkostnaden för guld-biproduktkredit och sedan dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.



För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.



För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna plus bolagets fasta kostnader.



