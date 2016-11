Nachdem das FBI in den Ermittlungen um Clintons E-Mails Entwarnung gegeben hat, breitet sich auch bei den Anlegern Erleichterung aus. An den Börsen wird Clinton wieder stärker favorisiert. Die Werte ziehen an.

An den Aktienmärkten wird wieder verstärkt auf einen Sieg Hillary Clintons bei der US-Präsidentenwahl spekuliert. Anleger reagierten am Montag erleichtert darauf, dass die Bundespolizei FBI nach weiteren Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre keine Anhaltspunkte ...

