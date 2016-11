Präsident Ortega und seine Frau haben nach Hochrechnungen die Wahl in Nicaragua gewonnen. Kritiker fürchten, dass die Familie ihre Macht dauerhaft sichern will - auch die Kinder sind strategisch in der Politik platziert.

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega marschiert auf eine vierte Amtszeit zu: Bei den Wahlen am Sonntag lag der Amtsinhaber nach den Umfragen deutlich vorn. Die Opposition hatte er bereits zuvor mit juristischen Mitteln weitgehend ausgeschaltet. Regierungsgegner riefen zu einem Boykott der Wahl auf.

Kurz vor Schließung der Wahllokale gaben Präsident Ortega und seine Ehefrau und Vizepräsidentschaftskandidatin Rosario Murillo ihre Stimmen ab. "Die Nicaraguaner haben für den Frieden und die Stabilität gestimmt", sagte der Staatschef.

Es habe vereinzelt Einschüchterungsversuche von Regierungsanhängern gegen Wähler gegeben, teilte die Initiative Consorcio Panorama Electoral mit, die die Wahlen beobachtete. In der Ortschaft Nueva Guinea stürmten bewaffnete Männer ein Wahllokal und verbrannten Wahlunterlagen, wie die Zeitung "La Prensa" berichtete.

Korruptionsvorwürfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...