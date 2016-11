Moneycab.com: Herr Heitmann, angesichts rekordtiefer Hypothekarzinsen träumen immer mehr Schweizer Haushalte von einem Eigenheim. Für viele bleibt es jedoch bei diesem Traum. MoneyPark hat errechnet, dass etwa zwei Drittel der Schweizer Haushalte von einem Immobilienkauf ausgeschlossen sind. Welches sind die grössten Hindernisse?

Stefan Heitmann: In der Praxis begegnen uns immer wieder Kunden, die zwar über ausreichend Eigenkapital verfügen, aber nicht das notwendige Einkommen vorweisen können, um die aktuell bankseitig geforderten Tragbarkeitsrichtlinie zu erfüllen. Jedes zweite abgelehnte Kreditgesuch wird mittlerweile mit der fehlenden Tragbarkeit begründet - fehlende Eigenmittel sind nur in jedem zehnten Fall ausschlaggebend. Weit überdurchschnittlich betroffen sind junge Familien und ältere Kreditnehmer über 50 Jahren. Obschon die tatsächliche Zinsbelastung schon seit Jahren äusserst gering ist und für 10-jährige Hypotheken bei um die 1% liegt, rechnen die Banken immer noch mit dem kalkulatorischen Zins von 5%. Die starre Tragbarkeitsberechnung verbunden mit dem zu hohen kalkulatorischen Zins schliesst einen Grossteil der Schweizer mittlerweile vom Hauskauf aus und zwingt in die oftmals viel teurere Miete.

Welchen Einfluss haben die in vielen Gebieten stark gestiegenen Immobilienpreise auf Ihre Berechnungen?

Die Eigenmittel- und Tragbarkeitsvorgaben sind auch eine Antwort auf Jahr für Jahr steigende Preise und die vorgebliche Angst vor einer Blasenbildung am Immobilienmarkt. Nur ist weder die Blase zu erkennen, noch sind die Anforderungen auch nur im entferntesten kongruent zu den Marktzinsen. So erschweren natürlich die konstant steigenden Immobilienpreise den Einstieg in den Markt. Wir sehen aber bereits seit einiger Zeit eine preisseitige Konsolidierung und gerade im obersten Preissegment signifikante Korrekturen. Zudem steigen mit den Immobilienpreisen generell auch die Mieten an - im Vergleich zum Mieter spart der Eigentümer aber nicht nur monatlich Geld, sondern kann die Immobilie auch als Teil der eigenen Vorsorge nutzen.

Stefan Heitmann, CEO MoneyPark

Der kalkulatorische Zins soll sich am langfristigen Durchschnitt orientieren. Durch die nun schon lange andauernde Tiefzinsphase ist der aktuell meist angewandte Wert von 5% deutlich zu hoch. Welches wäre für Sie ein fairer Wert?

Orientiert man sich einzig an den Zahlen liegt der Durchschnitt über die letzten 20 Jahren für variable Hypotheken bei ca. 3.5%. 10-jährige Festhypotheken gab es im Schnitt für ca. 2.8% seit 2008. Die Reduktion des kalkulatorischen Zinssatzes ist aber bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, um den Zugang zum Immobilienmarkt auch der Mittelschicht zu ermöglichen. Denkbar ist ein dynamisches Zinsband, das ähnlich wie der Libor, einen Zinskorridor vorgibt und die tatsächliche Abweichung der Zinsen rund um den Mittelwert widerspiegelt. Aber auch eine einkommensabhängige Flexibilisierung der Tragbarkeitsberechnung ist verbunden mit einer konsequenten Vorsorge- und Amortisationsplanung denkbar. Wichtig ist uns, dass die Diskussion um Lösungen forciert wird, um nicht nur den reichsten 20% den Zugang zu den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.

Bei einem entsprechenden Wert bekämen zwar mehr Schweizer Haushalte Zugang zu einem Eigenheim. Es würde doch aber auch das Risiko steigen, dass bei wieder steigenden Zinsen viele Kredite nicht mehr bedient werden könnten?

Wir plädieren sicher nicht für eine unkontrollierte Freigabe oder extreme Auswüchse, wie sie ausländische Märkte, allen voran der US-Markt in den Jahren vor Finanzkrise erlebt hat und in denen Kreditnehmer, die nie Eigentum hätten erwerben dürfen, problemlos Zugang zum Immobilienmarkt bekamen. Gleichwohl ist es an der Zeit, sich den Zinsrealitäten zu stellen und zu akzeptieren, dass wir nicht in einer kurzfristigen, sondern einer begründbaren und langfristigen Niedrig(st)zinsphase leben.

Historisch gesehen sind überdies starke und sehr plötzliche Zinsanstiege äusserst selten. Selbst während der Immobilienkrise der 90er Jahre sind die Zinsen im Jahresschnitt um nicht mehr als 1.6 Prozentpunkte gestiegen. Zusätzlich stabilisierend wirken die meist langfristig abgeschlossenen Festhypotheken, die den Hypothekarkunden vor steigenden Zinsen schützen. Und zu guter Letzt entwickeln sich auch Löhne, Preise und Zinsen langfristig gleich. Ein Zinsanstieg muss die Tragbarkeit also nicht zwangsläufig verschlechtern.

Bei einer tieferen Berechnung der Tragbarkeit könnten nicht nur mehr Haushalte Immobilien erwerben, sondern viele Interessenten könnten sich auch teurere Objekte leisten. Würde dies nicht zu weiter steigenden Preisen führen, die sich der Mittelstand dann wieder nicht leisten könnte?

Natürlich kann die Senkung der ...

