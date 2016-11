Immer mehr Menschen fehlt eine Perspektive im Beruf. Sie stecken in der Sackgasse oder vor dem aus. Bloß nicht aufgeben. Ein Beispiel für Wege aus der Krise.

Vergangene Woche, am 31. Oktober 2016, habe ich mich in meiner Kolumne "Elsässers Auslese" mit den Irrwegen bei der Berufswahl junger Menschen beschäftigt. Der Beitrag fand einen - für mich - überraschend starken Anklang bei den Lesern der Wirtschaftswoche.

Heute möchte ich auf die Situation vieler Menschen eingehen, denen eine aussichtsreiche Perspektive im Beruf verloren gegangen ist. Dies ist ein um so wichtigeres Thema geworden, da immer mehr Berufstätige im Alter extrem fit sind. Gleichzeitig findet diese Tatsache in ihrem beruflichen Umfeld keine Würdigung. Wie oft habe ich es während der vergangenen Jahre erlebt, mit dem stets gleichen Resultat: Plötzlich stehen gute Leute, Angestellte wie Selbständige, selbst verschuldet oder auch nicht, vor dem aus. Und wie ist in der Regel die Reaktion? Sie verkriechen sich voller Scham. Ihr Selbstbewusstsein ist angekratzt. Sie lassen sich aus der Bahn werfen.

Dazu nur mal zwei Beispiele aus meinem privaten Umfeld: Als ich vor zwanzig Jahren noch in Singapur gearbeitet habe, wurde einem Schweizer Investmentbanker der Entsendungsvertrag aus heiterem Himmel gekündigt. Seine Frau und er wagten sich für vier Wochen nicht mehr an den gemeinsamen Swimming Pool unserer Wohnanlage. Stattdessen saßen sie hinter zugezogenen Vorhängen in ihrer Wohnung.

Vor vier Jahren entließ die Deutsche Telekom in einer ihrer Enkelgesellschaften den Vertriebsgeschäftsführer. Das kam nicht überraschend. Über Jahre wurde er systematisch "gepiesackt", in seinen Kompetenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...