Samsung und dm gehören zu den stärksten Marken in Deutschland. Doch es gibt Marken, die bisher in der Statistik nicht auftauchen, aber großes Potenzial zeigen, schon in naher Zukunft an der Spitze stehen zu können.

An der Spitze gibt es keine Überraschung: In der Gesamtwertung der von YouGov ermittelten Marken des Jahres stehen nach wie vor Samsung und dm. In den Einzelkategorien von "Alkoholfreie Getränke" bis "Websites und Apps" gibt es hingegen mehr Dynamik. In manchen Kategorien gibt es darüber hinaus Marken, die in den kommenden Jahren an die Spitze aufsteigen könnten.

Dazu gehört beispielsweise die Burgerkette "Hans im Glück". In der Kategorie Gastronomie haben wir in diesem Jahr Nordsee zur Marke das Jahres gekürt - obwohl Hans im Glück im YouGov-Markenmonitor BrandIndex exakt die gleiche Punktzahl erzielt. Hans im Glück hatte lediglich das Pech, ganz knapp an unserer Einstiegshürde zu scheitern.

Für das Ranking der Marken des Jahres wird eine Bekanntheit von mindestens 20 Prozent im Bevölkerungsschnitt vorausgesetzt. Hans im Glück kennen aber nur 19,9 Prozent der Deutschen. Mit der Eröffnung weiterer Filialen dürfte sich die Kette im kommenden Jahr also vermutlich als "Marke des Jahres" qualifizieren. Schafft sie es gleichzeitig weiterhin, die Verbraucher zu begeistern, könnte sie es auf Anhieb in die Top 3 schaffen.

Unsere Bewertungs-Kriterien für unseren Index sind übrigens: Allgemeiner ...

