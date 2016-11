Die US-Wahl, politische Börsen und die langfristigen Perspektiven

In rund 30 Stunden beginnt das politische Großereignis des Jahres 2016: Die US-Präsidentschaftswahl. Der Wahlkampf bot bereits so viele Schlagzeilen, wie selten zuvor bei einer solchen Wahl. Die Unsicherheit an den Börsen war dementsprechend groß. Doch politische Börsen haben kurze Beine. Insofern dürfte in den nächsten Tagen (oder zumindest Wochen) wieder Ruhe einkehren - wenn die Anleger an der Wall Street und im Rest der Welt Klarheit über die Frage haben: Donald Trump oder Hillary Clinton?

Die Brexit-Abstimmung hat viele Anleger gelehrt: Umfrageergebnisse können durchaus falsch liegen. Emotionale Kampagnen haben schließlich ihre eigene Dynamik. Aber große, langanhaltende Probleme sind nicht zu erwarten - egal wer Präsident wird.

Quelle: J.P. Morgan Asset Management

