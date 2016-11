Wieder eine Überraschung bei Aixtron? Zum Wochenende zog der Aktienkurs noch einmal deutlich an. Nach der katastrophalen Vorwoche steht somit ein rund 10-prozentiger Kursgewinn zu Buche. Neben Deckungskäufen wird auf ein deutlich besseres Ergebnis verwiesen. Dieses, so vermuten Insider, soll fürs Q3 besser als in den Quartalen zuvor ausfallen. Die spannende Nagelprobe steht am Dienstag 8. November an. Allzu rosig dürften die Zahlen fürs dritte Quartal nicht ausfallen. Aber Aixtron ist und bleibt ein Spezialmaschinenbauer, der erfolgreich hochkomplexe Apparate zur Herstellung von LED- und anderen Chips baut, die auf der ganzen Welt Abnehmer finden.

Auch wenn Aixtron für die in seinen Maschinen verwendete Beschichtungstechnologie selbstverständlich Patente hat, so ist das Unternehmen aus Herzogenrath kein Produzent von neuartigen Chips mit verteidigungstechnischer Relevanz. Aixtron's Maschinen ermöglichen lediglich die Produktion von Halbleiterbausteinen, die in LEDs, Solarzellen und Lasern eingesetzt werden. Militärisch relevantes Material können nur die Endabnehmer der Bestückungsmaschinen produzieren. Seit Jahren ...

