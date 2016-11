Politische Börsen haben kurze Beine, so sagt man. Nimmt man 2016 Brexit, die US-Wahl und die Abstimmung in Italien im Dezember, so muss man doch zumindest halblange Beine attestieren. Immerhin können Anleger mit der US-Wahl einen Schnitt machen, wenn sie auf den richtigen Ausgang setzen. Die Auswirkungen eines Sieges von Hillary Clinton hatten wir schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...