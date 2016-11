Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kapfenberg (pta008/07.11.2016/07:50) - 7. November 2016



- Erfreuliches drittes Quartal - Betriebsergebnis im Q3 um 61% auf 2,2 mEur

gesteigert

- Weiterhin stabiles Rennsport-Geschäft, gute Auslastung im High-Performance

Bereich

- Anhaltend schwache Auftragslage in der Luftfahrt



in TEUR Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 VDG Q3 2016 Q3 2015 VDG

Umsatzerlöse 138.648 129.566 7% 43.263 41.276 5%

EBITDA 19.890 18.000 11% 5.347 4.666 15%

EBIT 10.232 8.034 27% 2.230 1.381 61%

Ergebnis nach Steuern 6.755 5.019 35% 1.266 486 160%

EBITDA-Marge 14% 14% - 12% 11% -

EBIT-Marge 7% 6% - 5% 3% -

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 erzielte die Pankl Gruppe

einen Umsatz in Höhe von 138,6 mEur. Gegenüber dem Vorjahr wurde somit eine

Umsatzsteigerung von 7,0% erzielt. Nach dem schon sehr erfolgreichen zweiten

Quartal, konnten auch im saisonal bedingt schwierigsten Quartal Umsatz- und vor

allem auch sehr erfreuliche Ertragssteigerungen erwirtschaftet werden.



Deutlich zugelegt konnte beim operativen Ergebnis (EBIT) werden. Dieses lag nach

9 Monaten des Geschäftsjahres 2016 bei 10,2 mEur und somit 27,4% über dem Wert

des Vergleichszeitraumes des Vorjahres (9M 2015: 8,0 mEur). Dies entspricht

einer EBIT Marge von 7,4% (9M 2015: 6,2%). Bedingt durch die Kursentwicklung des

US-Dollars und des britischen Pfunds zum Euro lag das Finanzergebnis mit -2,2

mEur um 0,7 mEur unter dem Wert des Vergleichszeitraumes des Vorjahres (-1,5

mEur). Der Ertragssteueraufwand war im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

Insgesamt wurde in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein

Ergebnis nach Steuern in Höhe von 6,8 mEur nach 5,0 mEur im Vergleichszeitraum

des Vorjahres erzielt. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,17 Eur (9M 2015: 1,52

Eur).



Deutlich gesteigert konnte auch der Cashflow werden. Der Cashflow aus

betrieblicher Tätigkeit lag nach 13,3 mEur per 30.9.2015 bei 18,8 mEur im

aktuellen Geschäftsjahr. Der Free Cashflow konnte trotz gestiegener

Investitionszahlungen auf 4,8 mEur gesteigert werden (9M 2015: 2,9 mEur).



Segment Racing/High Performance

Der Umsatz im Segment Racing/High Performance stieg gegenüber dem Vorjahr von

112,0 mEur um 7,5% auf 120,4 mEur. Verantwortlich hierfür war eine weiterhin

gute Auslastung im High-Performance Bereich sowie ein anhaltend stabiles

Rennsportgeschäft. Das operative Betriebsergebnis (EBIT) konnte in Folge dessen

im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden und lag nach 9 Monaten mit

9,3 mEur in 2016 um 42,7% über dem Vorjahreswert (9M 2015: 6,5 mEur). Die

EBIT-Marge betrug somit 7,7% (9M 2015: 5,8%).



Segment Aerospace

Im Segment Aerospace ist die Auftragslage aufgrund eines anhaltend schwierigen

Marktumfeldes für Helikopter zwar weiterhin auf niedrigem Niveau, dennoch konnte

der Umsatz in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich

zum Vorjahr um 5,9% auf 18,7 mEur gesteigert werden (9M 2015: 17,7 mEur). Leicht

zugelegt konnte auch beim operativen Betriebsergebnis (EBIT) werden, dieses

betrug 0,6 mEur (9M 2015: 0,5 mEur). Die EBIT Marge verbesserte sich geringfügig

von 3,0% nach 9 Monaten des Vorjahres auf nunmehr 3,2%.



Ausblick

CEO Wolfgang Plasser: "Angesichts des nach wie vor sehr schwierigen

Marktumfeldes sind wir mit der Umsatz- und vor allem Ergebnisentwicklung in den

ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sehr zufrieden. Der heuer für uns

deutlich günstigere Produktmix und signifikante Produktivitätsfortschritte haben

zu der überproportionalen Ergebnisverbesserung geführt. Auch der in den letzten

beiden Jahren für uns extrem schwierige Helikoptermarkt dürfte den Boden

erreicht und sich auf tiefem Niveau stabilisiert haben. Aufgrund der aktuellen

Auftragseingänge und -stände erwarten wir auch im vierten Quartal ein solides

Ergebnis. Die Vorbereitungen auf die im nächsten Jahr stattfindende

Inbetriebnahme unseres neuen High Performance Antriebswerkes laufen derzeit

plangemäß auf Hochtouren."



Für weitere Informationen:

Investor Relations

Tel.: +43 3862 33 999 815

e-mail: ir@pankl.com

Internet: www.pankl.com



(Ende)



Aussender: Pankl Racing Systems AG

Adresse: Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg

Land: Österreich

Ansprechpartner: IR

Tel.: +43(0)3862 33 999-815

E-Mail: ir@pankl.com

Website: www.pankl.com



ISIN(s): AT0000800800 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt,

Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg,

Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



