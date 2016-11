EXCHANGE NOTICE 7 NOVEMBER 2016 SHARES



THE SHARES OF AHLSTROM CORPORATION TO OBSERVATION SEGMENT



Ahlstrom Corporation published on 7 November, 2016 a stock exchange release where it announced that "Ahlstrom and Munksjö to combine, creating a global leader in sustainable and innovative fiber-based solutions". The combination will be implemented as a statutory absorption merger whereby Ahlstrom Corporation will be merged into Munksjö Oyj.



Nasdaq Helsinki transfers the shares of Ahlstrom Corporation to the Observation segment on the grounds of the Rules of the Exchange (rule 2.2.8.2).



The purpose of the observation segment is to alert the market to special facts and circumstances or actions pertaining to the subject issuer or security. The observation segment is a subset of the Official List.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



