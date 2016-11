BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 04-November-16 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 04/11/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 3802115.48 150.9614659 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 04/11/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 7284456.446 26.45535828 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 04/11/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 9963229.598 124.7399539 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 04/11/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9935711.812 15.5960968 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 04/11/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 11226427.05 145.1192742 Daily ETP



Boost ShortDAX 04/11/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5922337.4 14.4997537 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/11/2016 IE00B7Y34M31 25830 USD 7446802.909 288.3005385 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/11/2016 IE00B8K7KM88 2172545 USD 32820640.14 15.1070013 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/11/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 5559739.282 413.9790977 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/11/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 14621953.66 8.9694947 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/11/2016 IE00B7ZQC614 148309717 USD 116481888.2 0.7853962 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/11/2016 IE00B7SX5Y86 225936 USD 29932869.19 132.4838414 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 04/11/2016 IE00B8HGT870 416750 USD 11364771.62 27.2699979 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 04/11/2016 IE00B6X4BP29 33241 USD 3599826.4 108.2947685 Daily ETP



Boost Copper 3x 04/11/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3971655.516 11.9746843 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 04/11/2016 IE00B8KD3F05 7894 USD 1429056.845 181.0307633 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/11/2016 IE00B8VC8061 35949511 USD 26618229.44 0.7404337 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/11/2016 IE00B76BRD76 277132 USD 13730368.26 49.5445068 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 04/11/2016 IE00B7XD2195 3071724 USD 17553045.8 5.7143955 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 04/11/2016 IE00B8JG1787 31347 USD 2959095.987 94.39806 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/11/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2493719.063 55.58768336 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 04/11/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2306627.331 77.14472678 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/11/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 6795948.181 123.4056325 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 04/11/2016 IE00BBGBF313 29400 GBP 1920344.765 65.31784915 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 04/11/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 1884044.616 156.8729905 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 04/11/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 78429255.25 6819.935239 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 04/11/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 157781456.9 11687.51533 Daily ETP



Boost Palladium 04/11/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 510153.372 83.837859 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 04/11/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 889390.0613 59.4075253 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/11/2016 IE00B94QL251 10561 USD 1517029.793 143.6445216 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/11/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 257843.5056 7.1720816 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 04/11/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 117941.1049 69.3771205 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 04/11/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1088357.195 85.737923 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 04/11/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 593627.7633 91.3133 Daily ETP



Boost Silver 2x 04/11/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1082193.434 56.6712104 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 04/11/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2586158.33 59.263906 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/11/2016 IE00B873CW36 626778 EUR 21064196.56 33.607109 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/11/2016 IE00B8NB3063 1020888 EUR 37468835.55 36.7022 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKT09149 10180 EUR 1196547.472 117.5390444 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKS8QM96 102100 EUR 6148778.479 60.2230997 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 684691.2129 129.1870213 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKS8QN04 604059 EUR 36786035.18 60.8980831 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 639279.361 134.5851286 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKS8QQ35 98948 GBP 5456304.615 55.14315211 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKT09032 2500 USD 290877.0303 116.3508121 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/11/2016 IE00BKS8QT65 179650 USD 13214750.25 73.5583092 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/11/2016 IE00BLS09N40 656991 EUR 11781105.91 17.9319137 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/11/2016 IE00BLS09P63 158620 EUR 9391267.617 59.206075 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/11/2016 IE00BLNMQS92 18700 EUR 2591186.451 138.5661204 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/11/2016 IE00BLNMQT00 34800 EUR 1376783.971 39.5627578 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 04/11/2016 IE00BVFZGC04 156653 USD 2408330.743 15.373665 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 04/11/2016 IE00BVFZGF35 13701 USD 1586644.339 115.8050025 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/11/2016 IE00BVFZGG42 43931 USD 1202501.82 27.3725119 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/11/2016 IE00BVFZGH58 22406 USD 2190437.617 97.7612076 Short Daily ETP



Boost Brent 04/11/2016 IE00BVFZGD11 258239 USD 4107618.716 15.9062679 Oil ETC



Boost Gold 04/11/2016 IE00BVFZGK87 95308 USD 2579039.646 27.0600542 ETC



Boost Natural Gas 04/11/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1164339.468 26.7873618 ETC



Boost BTP 10Y 5x 04/11/2016 IE00BYNXNS22 31673 EUR 1943130.606 61.3497492 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 04/11/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3450378.024 56.1722104 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 04/11/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 1870077.646 71.0084161 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/11/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 195830.6609 91.8099676 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/11/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 191817.8215 85.9013979 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/11/2016 IE00BYTYHS72 168516 USD 4239174.223 25.1559153 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/11/2016 IE00BYTYHR65 96887 USD 5793942.539 59.8010315 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/11/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 419881.0102 119.9660029 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/11/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 224182.889 64.052254 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 04/11/2016 IE00BYTYHQ58 590992 USD 6222639.221 10.5291429 2.25x Leverage Daily ETP



