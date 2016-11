LYXOR zu den US-Wahlen: Sieg Trumps würde die Märkte immer noch überraschen - VIX würde um bis zu 25 Prozent steigen, Aktien um 5 Prozent fallen - Protektionismus treibt Inflation (News mit Zusatzmaterial)

Paris/Frankfurt, 7. November 2016 - Trotz des Kopf-an-Kopf-Rennens in den Umfragen stehen bei den Buchmachern die Wetten für die US- Präsidentschaftswahl immer noch deutlich zugunsten von Hillary Clinton. "Das Risiko, dass die Märkte trotz der jüngsten Korrektur von einem Sieg Trumps auf dem falschen Fuß erwischt werden, ist signifikant", schreiben die Analysten von LYXOR Asset Management in ihrer jüngsten "Investment Strategy" (anbei; siehe Chart 1).

Eine erste Reaktion der Märkte auf einen Sieg Trumps wäre nach ihrer Ansicht eine deutliche Zunahme der Unsicherheit; den Volatilitätsindex VIX sehen sie um bis zu 25 Prozent steigen. Von einem unmittelbaren Umschwenken in den "Risk-Off"-Modus würde als erstes der Goldpreis profitieren (+3,5 Prozent), während die US-Aktien und in ihrem Gefolge auch die globalen Aktien wohl fünf Prozent verlieren würden. Allerdings erwartet das LYXOR Cross Asset Research Team aufgrund der Wahlkampfthemen eine Sektorrotation: Von Trumps Vorschlägen könnten Energie-, Pharma- und Biotechwerte profitieren, wohingegen die Ankündigung von Handelsschranken exportlastige Aktien treffen würde.

Trotz aller Schwierigkeiten, zwischen Wahlkampf und realer Politik zu unterscheiden, sehen die LYXOR Analysten im Fall eines Wahlsiegs Trumps generell einen Trend zu mehr Protektionismus und öffentlichen Ausgaben - und in Folge höheres Wachstum und höhere Inflation, was sowohl den Dollar als auch die Zinsen nach oben treiben würde.

