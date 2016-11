Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das bereinigte Wachstum des Konsumgüterkonzerns habe sich erwartungsgemäß im Vergleich zum Vorquartal verlangsamt, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer Studie vom Montag. In Erwartung einer steigenden Profitabilität der Cosumer-Sparte habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2016 und 2017 zwar leicht erhöht - den Bewertungsaufschlag in der Aktie hält sie aber nicht für gerechtfertigt./edh/tav

