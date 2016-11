Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Automobilzulieferers Polytec von 10,50 auf 12,00 Euro angehoben. Ihr Anlagevotum bestätigte die RCB mit "Buy".

Das Update der Aktienbewertung folgt auf die Zahlen über das dritte Quartal bei Polytec, die die Erwartugen übertreffen konnten: "Polytecs deutliche Gewinnmeldung für das dritte Quartal reiht sich ein in eine Serie von besser als erwarteten Quartalsergebnissen und unterstreicht damit, dass das Unternehmen in der Lage ist, höhere Margen als in der Vergangenheit zu liefern", schreibt der RCB-Analyst Markus Remis in der aktuellen Studie zu den Anteilsscheinen von Polytec.

"Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass Polytec überzeugende Fortschritte bei der Nutzung interner Effizienzpotenziale gemacht hat", heißt es in dem Update weiter. Bereits nach den letzten Quartalszahlen hatte die RCB ihr Kursziel für die Polytec-Aktien angehoben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Raiffeisen-Analysten 1,39 Euro für 2016, sowie 1,31 bzw. 1,29 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,40 Euro im laufenden sowie in jedem der kommenden zwei Jahre.

Am Montagvormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,40 Prozent bei 8,75 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) rai/mik

AFA0008 2016-11-07/10:42

ISIN: AT0000A00XX9