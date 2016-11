Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Pharmaherstellers GlaxoSmithKline (GSK) von der "Europe Super Ten"-Liste gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 1970 Pence belassen. Stattdessen rücke nun das Papier der UBS in das "Super-Ten"-Portfolio, hieß es in einer Studie vom Montag. Eine Anlage in Aktien der Schweizer Bank sei derzeit attraktiver, so die Analysten./ajx/tav

AFA0014 2016-11-07/11:14

ISIN: GB0009252882