Hannover - Als klassischer Mischfonds investiert StiftungsPartner (ISIN LU1297767904/ WKN A14038) zu 70 Prozent fast ausschließlich in Unternehmensanleihen und konnte dadurch seine Benchmark im laufenden Jahr stark outperformen, berichten die Analysten der Nord LB.Wahlkampf, Zinsentscheid und Handelsfolgen: Die USA würden die Welt in Atem halten. Wer werde die nächste Präsidentin oder der nächste Präsident? Und welche Folgen seien zu erwarten? "Sollte Donald Trump gewinnen, würde es zumindest kurzfristig zu heftigen Turbulenzen kommen", sage Tobias Basse, Analyst der Nord LB. Von ebenfalls sehr großer Tragweite schätze Bernd Krampen, Analyst der Nord LB, die kommende Zinsentscheidung der FED ein, gebe aber zugleich Entwarnung: "Eine vorsichtige Zinserhöhung wird dem US-amerikanischen Markt nicht schaden". Wie sich die Marktlage in den USA auf die Portfoliokonstruktion des Fonds StiftungsPartner auswirke, erläutere Ron Große, Leiter der Beratungsspezialisten des Nord LB Private Banking und Berater des Fondsmanagements.

