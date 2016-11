Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal von 7 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei der zweitgrößten deutschen Bank zeige sich, dass die Restrukturierung nur so schnell vorankomme, wie es das Kapitalpolster erlaube, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer Studie vom Montag. Angesichts der voraussichtlich in den kommenden zwei Jahren stark schwankenden Profitabilität sei die Aktie derzeit keineswegs günstig./tav/ajx

