OECD-Chef Angel Gurria hat sich am Montag bei einem Arbeitsbesuch in Wien für mehr öffentliche Investitionen ausgesprochen. Um die wirtschaftlichen Wachstumsprobleme besser überwinden zu können, sollte die Quote der öffentlichen Investitionen von derzeit 3 auf 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...