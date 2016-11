PSEG Solar Source (Newark, New Jersey, USA) berichtete am 04.11.2016, das Unternehmen habe ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 16,8 Megawatt von Ecoplexus Inc. (San Francisco, Kalifornien, USA) gekauft. Das PSEG Turkey Creek Solar Energy Center wird gerade im Bezirk Northampton (N.C.) rund 95 Meilen nordöstlich von Raleigh gebaut.

