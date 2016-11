Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bramsche (pta035/07.11.2016/15:20) - Bettwarenhersteller Sanders: Einladung zur

Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger am 21. November 2016 in Bramsche



Bramsche, 07. November 2016. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG mit dem Sitz in

Bramsche, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter der

Handelsregisternummer HRA 6766, Geschäftsanschrift: Maschstr. 2, 49565 Bramsche

lädt Inhaber der Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018 zu der am Montag, den 21.

November 2016, um 12:00 Uhr, in den Räumen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG,

Maschstr. 2, 49565 Bramsche, stattfindenden Gläubigerversammlung der

Anleihegläubiger ein. Der Einlass findet ab 11:00 Uhr statt. Für die Teilnahme

an der Gläubigerversammlung oder die Ausübung der Stimmrechte ist eine Anmeldung

der Anleihegläubiger vor der Versammlung erforderlich. Ein Anmeldeformular kann

auf der Internetseite der Emittentin unter

http://www.sanders.eu/anleihe/glaeubigerversammlung/november2016/

abgerufen werden.



(Ende)



Aussender: Gebr. Sanders GmbH und Co. KG

Adresse: Maschstraße 2, 49565 Bramsche

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Andres

Tel.: +49 5461 804 201

E-Mail: pandres@sanders.eu

Website: www.sanders.eu



ISIN(s): DE000A1X3MD9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Primärmarkt in Düsseldorf



