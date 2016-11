Nie zuvor haben private Spendenverbünde so viel Geld eingesammelt wie bei dieser Wahl. Eine Reform des fragwürdigen Systems? Unwahrscheinlich.

Noch bevor Hillary Clinton überhaupt als Präsidentschaftskandidatin antritt, sorgt sie sich ums Geld. Es ist Ende März 2015, ihre Kandidatur wird sie erst in einigen Wochen bekannt geben. "Können wir die Spendenpläne für das erste Quartal diskutieren?", schreibt die Clinton-Vertraute Huma Abedin damals an den Wahlkampfmanager Robby Mook. Clinton mache sich viele Gedanken. "Hat sie Sorge, dass sie zu viel macht? Zu wenig?", fragt Mook nach. Abedin antwortet mit nur zwei Worten: "JEB BUSH."

Diese Konversation geht aus ausgespähten E-Mails hervor, die die Enthüllungsplattform Wikileaks im Wahlkampfendspurt veröffentlicht hat. Clinton fürchtete damals, der republikanische Bewerber mit seinem großen Spender-Netzwerk könnte für sie zu einem ernsthaften Problem werden.

Ihre Angst: dass sie eine wichtige Schlacht schon verloren haben könnte, bevor der Krieg überhaupt erst richtig beginnt. Die Schlacht ums Geld.

Der frühere Gouverneur von Florida und Bruder des Ex-US-Präsidenten George W. Bush, der im Verlauf der Vorwahlen an Donald Trump scheiterte, konnte frühzeitig viele Millionen einsammeln. Genauer gesagt: ein privater Wahlkampf- und Spendenverbund hatte es für ihn organisiert, ein sogenanntes Super PAC.

Diese Super PACs sind deshalb so beliebte Organisationen, weil sie die hergebrachten Grenzen der US-Wahlkampffinanzierung umgehen können. An einzelne Kandidaten darf jeder Amerikaner maximal 2700 Dollar je Wahlperiode spenden, an ein Super PAC aber unbegrenzt viel. Und nicht nur Bürger, sondern auch Unternehmen, Lobbygruppen oder Gewerkschaften, schlichtweg jeder kann die Super PACs unterstützen. Vor sechs Jahren hatte das Oberste Gericht in einem umstrittenen Urteil diese Organisationen mit Blick auf die freie Meinungsäußerung erlaubt. Und weil diese nicht zu begrenzen sei, dürfe es für private Spendenorganisationen auch keine finanziellen Limits geben. Die einzige Auflage, die der Supreme Court machte: Die Super PACs dürfen sich nicht mit den Kampagnen der Kandidaten, die sie unterstützen, abstimmen. Wer diese Regel bricht, riskiert Gefängnisstrafen.

Clintons Sorge, sie könnte im Rennen ums Geld womöglich frühzeitig abgehängt werden, erwies sich als unbegründet. Sie ist die Meisterin dieses Systems. Gemeinsam mit ihren Unterstützergruppen hat sie weit mehr als eine Milliarde Dollar eingesammelt - ein Allzeitrekord selbst für US-Wahlkämpfe. An ihre Super PACs gingen allein über 200 Millionen Dollar, etwa ein Fünftel des Gesamtaufkommens.

Wie die von Wikileaks veröffentlichten E-Mails aber nahelegen, gehören politische Deals dabei doch zum Tagesgeschäft. So hatte die US-Dienstleistungsgewerkschaft SEIU im Frühjahr 2015 Clinton darum gebeten, sie solle sich die Forderung zu eigen machen, dass der Mindestlohn auf 15 Dollar angehoben werde. Später trat Clinton immer wieder in Betrieben auf, in denen viele Mitglieder der Gewerkschaft tätig sind. Im Herbst 2015 unterstützte Clinton schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...