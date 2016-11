London - Kräftig gestiegene Kapitalpuffer haben bei der britischen Grossbank HSBC den Absturz in die roten Zahlen im dritten Quartal überstrahlt. Die ausgewiesene harte Kernkapitalquote wuchs von Ende Juni bis Ende September um 1,8 Prozentpunkte auf im internationalen Vergleich starke 13,9 Prozent, wie das an der Börse mit Abstand wertvollste europäische Kreditinstitut am Montag mitteilte.

Damit wächst die Aussicht auf weiter üppige Ausschüttungen an die Aktionäre. "Das gibt uns Luft für Dividenden, Investitionen und Aktienrückkäufe", sagte Vorstandschef Stuart Gulliver. Hohe Eigenkapitalquoten gelten als Zeichen der Stabilität von Banken. HSBC hatte schon im August angekündigt, bis zum Jahresende 2,5 Milliarden Dollar in den Kauf eigener Aktien zu stecken und damit ein Signal der Stärke gesetzt.

Grösster Jahresgewinner unter Europas Banken

Zu verdanken hat HSBC die Verbesserung seiner Kapitalquote auch der britischen Finanzaufsicht. Denn die erlaubte dem Institut ihre bilanziellen Risiken für die Beteiligung an der chinesischen Bank of Communciations deutlich ...

