Morgen wird in den USA gewählt. Und bereits heute steht fest: Der US-Wahlkampf hat das Land auf das extremste polarisiert. Doch wer am Ende ins Weiße Haus einziehen wird ist bis dato völlig unklar. Bis zuletzt zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Doch wie wird eigentlich genau gewählt? Was wird sich nach der Wahl verändern? Eine Einschätzung von Börsenexperte Alexander Berger bei Börse Stuttgart TV.