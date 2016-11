Es gibt keine Olympischen Spiele für Firmen, um die international erfolgreichsten ihrer Sparte zu küren. Es gibt aber den Weltmarktführer-Index der Hochschule St. Gallen, der die Besten ihrer Branche auflistet.

Wer ist wirklich Weltmarktführer oder ein Hidden Champion? Aufschluss darüber gibt der Weltmarktführer-Index der Hochschule St.Gallen. Aus Sicht von Studienleiter Professor Christoph Müller gehören dazu weltweit aktive und erfolgreiche Unternehmen mit zumeist führender Technologie und familiärer Führung.

Als Grundlage dient eine Datenbank mit über 1000 Einträgen potenzieller Weltmarktführer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die besten Unternehmen des aktuellen Rankings finden Sie in den folgenden Tabellen.

AutomobileUnternehmenStammsitzWeltmarktführerschaft/SegmentUmsatz in M€MitarbeiterAL-KO Kober SEKötzFahrzeugtechnik: Anhängerachsen und Caravan-Fahrwerkkomponenten7113992Behr-Hella Thermocontrol GmbHLippstadtKlimaregelungssysteme in Automobilen3891451ElringKlinger AGDettingen an der ErmsMetallische Zylinderkopfdichtungen15077912Erich Utsch AGSiegenSystemanbieter für KfZ-Kennzeichen und Registrierungssysteme80433Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KGEnnepetalPKW- und NKW-Ersatzteile im Independent Aftermarket324759Fritz Dräxlmeier GmbH & Co. KGVilsbiburgBordnetzsysteme, Interieursysteme und Energiespeichersysteme für Premiumautomobilhersteller342454.587Grammer AGAmbergGefederte Sitzsysteme für kommerzielle Nutzfahrzeuge (Landmaschinen, Baumaschinen, Stapler, LKW)142610.995HBPO GmbHLippstadtIntegrierte Frontend-Module für Automobile16942050Hella KGaA Hueck & Co.LippstadtXenon-Scheinwerfer; Integrierte elektronische Fahrpedalsensoren635233.689Hengst SE & Co. KGMünsterÖlfiltrationsmodule und Entlüftungssysteme für Nutzfahrzeuge4003000H&T Automotive Components (Westfalia Group (Westfalia Metal Hoses)) Heitkamp & Thumann KGHilchenbachFlexible Metallschläuche für die Nutzfahrzeugindustrie144720Knorr-Bremse AGMünchenBremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge583121.738KRAH Elektronische Bauelemente GmbHDrolshagenDrahtgewickelte Leistungswiderstände in der Automobilindustrie1371499MAHA Maschinenbau Haldenwang Gmbh & Co. KGHaldenwangWerkstatt- und Kraftfahrzeugprüfausrüstung1561278Mahle GmbHStuttgart

Stahlkolben für Nutzfahrzeuge & Motorkühlsysteme

11.48675.635Muhr und Bender (Mubea) KGAttendornLeichtbauspezialist für hochbeanspruchbare Federkomponenten16169454Ortlinghaus-Werke GmbHWermelskirchenKupplungen, Bremsen und Systeme für Antriebslösungen80550Prettl Produktions Holding GmbHPfullingenSensorik, Sensorleitungen, Kabelkonfektion im Automotive Bereich7009500Schaeffler AGHerzogenaurachFahrzeugmechanik: Wälzlager, Ventiltriebsysteme 13.22685.000Daimler AGStuttgartMittelschwere und schwere Lastkraftwagen über 6 Tonnen Nutzlast149.476284.015

Automobile & AutomobilzulieferungUnternehmenStammsitzWeltmarktführerschaft/SegmentUmsatz in M€MitarbeiterKirchhoff Automotive GmbHIserlohnRohkarosseriestruktur-komponenten & Abfallsammelfahrzeuge (Faun)

1.800

10.500

Volkswagen AGWolfsburgPersonenkraftwagen (konzernweites Ergebnis)

213.292

610.000

ZF Friedrichshafen AGFriedrichshafenGetriebe- und Fahrwerktechnik

29.154

138.269

Robert Bosch GmbHGerlingenElektrowerkzeuge, Lenkungstechnik, Einspritzsysteme und Motormanagement

70.607

374.778

Baugewerbe

BaugewerbeUnternehmenStammsitzWeltmarktführerschaft/SegmentUmsatz in M€MitarbeiterAlno AGPfullendorfKüchensysteme

522

2.100

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KGBruckbergSchnelllaufindustrietore

129

1.000

G. Theodor Freese GmbH & Co. KGBremenSchiffsdecksbeläge

63

307

Geze GmbHLeonbergAutomatische Türsysteme

411

2.700

Häfele GmbH & Co. KGNagoldMöbel- und Baubeschläge

1.272

7.100

Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KGBremenIsoliertechniklösungen für den Schiffbau

1.526

23.684

Schüco International KGBielefeldGebäudehüllen: Fenster-, Türen- und Fassadensysteme

1.430

4.630

Sto SE & Co. KGaAStühlingenWärmedämm-Verbundsysteme

1.217

5.032

Trox GmbHNeukirchen-VluynKlima- und Lüftungskomponenten

482

3.758

Vector Foiltec GmbHBremenETFE-Technologien für Gebäudehüllen

100

300

Veka AGSendenhorstFensterprofile

899

4.635

Bauer AGSchrobenhausenSpezialtiefbaugeräte

1.656

10.738

Chemie & Pharmazie

Chemie & PharmazieUnternehmenStammsitzWeltmarktführerschaft/SegmentUmsatz in M€MitarbeiterAltana AGWeselAdditive für Kunststoffe, Lacke, Dispergierungen, Netze und Wachs

2.059

6.096

aquatherm GmbHAttendornRohrleitungssysteme aus Polypropylen

91

464

B. Braun Melsungen AGMelsungenHandgehaltene chirurgische Instrumente; Geräte zur extrakorporalen Blutbehandlung; Hospital Care: Infusionsgeräte, Infusionspumpen

6.124

55.720

BASF SELudwigshafenChemikalien: Acrylsäure, Superabsorber; Kunststoffe: PVC, Polystyrol; Functional Solutions: Autolacke

70.449

112.435

Bayer AGLeverkusenPolymer-Werkstoffe, Pflanzenschutz & Saatgutbehandlung

46.324

116.800

Biotest AGDreieichPlasmaproteine

590

2.274

Bürkert Werke GmbHIngelfingenMess-, Steuerungs- & Regelsysteme für Flüssigkeiten & Gase

412

2.477

Delo Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaAWindachVerklebung von Smartcards (z.B. EC-, SIM- oder Gesundheitskarten) und RFID-Labels

71

318

Evonik Industries AGEssenKatalysatoren für Biodieselherstellung; Polyurethanschaum-Additive (u.a. für Schwämme, Dämm- und Dichtstoffe; Aminosäuren (Methionin)

13.507

33.576

Fresenius SE & Co. KGaABad HomburgDialyseprodukte und -dienstleistungen & Transfusionstechnologien

27.995

222.305

Lanxess AGKölnSynthetischer Kautschuk

7.902

16.225

Linde AGMünchenIndustriegase & damit verbundene Prozess-Anlagen

17.944

64.500

Marabu GmbH & Co. KGTammSieb-, Digital- und Tampondruckfarben sowie Flüssigbeschichtungen; Kreativfarben

91

492

Masterflex AGGelsenkirchenSchläuche und Verbindungslösungen aus High-Tech Kunststoffen

182

500

Melos GmbHMelleFarbige EPDM-Gummigranulate für Sport- und Freizeit-Bodenbeläge (z.B. Tartan-Laufbahnen)

65

150

Merck KGaADarmstadtFlüssigkristalle

12.845

49.613

Morphosys AGMartinsriedTherapeutische Antikörper

106

365

Nabaltec AGSchwandorfAluminiumhydroxid als halogenfreier, flammhemmender Füllstoff für die Kunststoffindustrie

151

444

Otto Bock Holding GmbH & Co. KGDuderstadtTechnische Orthopädie (Prothesen, individuelle Orthesen, Patientenversorgung)

1.031

7.614

RÖCHLING SE & Co. KG MannheimHerstellung und Verarbeitung von thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen

1.830

9.900

Elektronik & Elektrotechnik, Energieversorgung

Elektronik & ElektrotechnikUnternehmenStammsitzWeltmarktführerschaft/SegmentUmsatz in M€MitarbeiterBalluff GmbHNeuhausen auf den FildernSensoren für Fabrikautomation

317

2.599

BJB GmbH & Co. KG ArnsbergLampenfassungen und LED-Schnittstellenlösungen

93

840

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AGBerlinisotopentechnische Komponenten für Medizin, Industrie und Wissenschaft

140

692

ERCO GmbHLüdenscheidArchitekturbeleuchtung

88

526

GRUNER AGWehingenGepolt bistabile Schaltrelais

55

348

Heraeus Holding GmbHHanauSensoren und Messsysteme für die Stahl-, Aluminium- und Gießereiindustrie

1.929

12.477

ifm electronic GmbHEssenSensoren für industrielle Automatisierung

639

4.962

Infineon Technologies AGNeubibergDiskrete Leistungshalbleiter und -module; Bipolartransistoren; NFC-Sicherheitscontroller

5.795

35.424

Jenoptik AGJenaVerkehrsüberwachung (Lasertechnik) sowie präzisionsoptische Systeme

669

3.512

Karl Storz GmbH & Co. KGTuttlingenStarre Endoskopie & Humanmedizin-Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie

1.283

7.100

Kromberg & Schubert GmbH & Co. KGRenningenKomplexe Bordnetzsysteme

1.109

28.494

kurtz ersa (Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KGKreuzwertheimLötsysteme (Weichlöten)

235

1.200

Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KGLauda-KönigshofenTemperiergeräte und -anlagen zur exakten Temperaturerzeugung

70

430

Leuze electronic GmbH + Co. KGOwenOptosensorik: Elektrische Automation mit schaltenden und messenden Sensoren, Identifikationssystemen, Lösungen für die Bildverarbeitung und Datenübertragung sowie Komponenten und Systeme für die Arbeitssicherheit

158

1.000

Phoenix Contact GmbH & Co. KGBlombergElektronische Interface- und industrielle Automatisierungstechnik (v.a. Reihenklemmen)

1.910

14.500

Pilz GmbH & Co. KGOstfildernSicherheits- und Steuerungstechnik für industrielle Prozesse ...

