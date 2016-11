Asian Bamboo AG: Dr. Thomas Paul zum Vorstand bestellt

Asian Bamboo AG / Schlagwort(e): Personalie

07.11.2016 17:14

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Dr. Thomas Paul zum Vorstand bestellt

Hamburg, 7. November 2016 - Der Aufsichtsrat der Asian Bamboo AG teilt mit, dass der Aufsichtsrat Herrn Dipl. Wi. Ing. Dr. Thomas Paul heute einstimmig mit sofortiger Wirkung für die Amtsdauer von einem (1) Jahr zum Vorstand bestellt hat. Dr. Paul ist ein erfahrener Interims-Manager.

Jürgen F. Kullmann Vorsitzender des Aufsichtsrats

Sprache: Deutsch Unternehmen: Asian Bamboo AG Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 37644 798 Fax: +49 40 37644 500 E-Mail: info@asian-bamboo.de Internet: www.asian-bamboo.de ISIN: DE000A0M6M79, DE000A0M6M79 WKN: A0M6M7, A0M6M7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

