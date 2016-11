Die Commerzbank hat das Kursziel für Steinhoff NV nach der jüngsten Kapitalerhöhung von 6,00 auf 5,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe die Veränderung bei der Aktienanzahl nun in seinen Schätzungen berücksichtigt, begründete Analyst Andreas Riemann die Kurszielsenkung in einer Studie vom Montag. Eine in Medienberichten diskutierte Fusion des Möbelhändlers mit der afrikanischen Shoprite-Kette schätzt er derweil neutral ein. Sie würde sich zwar positiv auf den Gewinn auswirken, er halte den dortigen Markt aber für wenig transparent./tih/gl

ISIN: NL0011375019