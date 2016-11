Epigenomics AG erhöht Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung von neuen Aktien

Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

07.11.2016 18:50

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG erhöht Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung von neuen Aktien

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika

Berlin, Deutschland, 7. November 2016 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin (Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A11QW50), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung von neuen Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös von knapp EUR 5,0 Mio. durchzuführen.

Zu diesem Zweck hat der Vorstand der Epigenomics AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/I das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.035.196,00 durch Ausgabe von 1.035.196 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Emissionspreis wurde auf EUR 4,83 festgelegt.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung wurde überwiegend von UChip Technology Limited, einer Tochtergesellschaft von SummitView Capital, Shanghai (China), sowie in geringerem Maße von BioChain (BV) Inc. gezeichnet.

Nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital der Epigenomics AG von derzeit EUR 20.544.009,00 auf EUR 21.579.205,00 steigen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich im Laufe des November 2016 erfolgen. Die technische Abwicklung der Kapitalerhöhung wurde vom Bankhaus Neelmeyer, Bremen durchgeführt.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung vorrangig zur Stärkung der Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten ihres Hauptprodukts Epi proColon in den USA sowie für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes zu verwenden.

Ende der Ad-Hoc-Mitteilung

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Kontakt Epigenomics AG

Peter Vogt

Vice President Corporate Communications & Investor Relations

Epigenomics AG

Geneststraße 5

10829 Berlin

Phone +49 (0) 30 24345 386

ir@epigenomics.com

http://www.epigenomics.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zusätzliche Informationen:

Greg Hamilton, Vorstandsvorsitzender der Epigenomics AG sagte: 'Wir freuen uns, SummitView Capital als neuen strategischen Investor von Epigenomics zu begrüssen. SummitView Capital verfügt über eine beeindruckende Bilanz bei Investments in transformative Unternehmen. Mit einer verbesserten Liquiditätsposition können wir unsere Vermarktungsaktivitäten für Epi proColon, dem ersten und einzigen von der FDA zugelassenen Bluttest zur Darmkrebsvorsorge, forcieren.'

07.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A11QW50

AXC0214 2016-11-07/18:51